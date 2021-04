PPG Industries :  PPG annonce l'augmentation des ventes de produits durables et une progression continue de ses objectifs de développement durable

La Société a publié son rapport sur le développement durable 2020 dans le respect des normes SASB et GRI

PPG (NYSE : PPG) a lancé aujourd'hui son rapport 2020 sur le développement durable, soulignant les progrès solides et continus de l'entreprise dans les principales dimensions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Le rapport est disponible à l'adresse suivante : sustainability.ppg.com.

« Notre engagement indéfectible à "protéger et embellir le monde" guide nos 46 000 employés et plus, pour accélérer chaque jour nos progrès en matière de développement durable », a déclaré Michael H. McGarry, président-directeur général de PPG. « Nous continuons à innover, à investir et à développer des produits et des processus durables et avantageux, sur lesquels nos clients et autres parties prenantes comptent pour créer un avenir plus durable. Comme le souligne notre dernier rapport sur le développement durable, nous avons réalisé d’importants progrès dans le cadre de nos nombreuses initiatives ESG, et nous continuons de poursuivre des objectifs ambitieux ».

Tout au long de l'année dernière, PPG a amélioré la durabilité de ses produits, de ses processus et de ses opérations, réduisant ainsi son empreinte environnementale mondiale. Parmi les réalisations, citons

35 % des ventes provenant de produits et procédés durables, notamment le lancement de produits antibactériens et antiviraux, par rapport à un objectif de 40 % d'ici 2025.

35 % des sites de production et de recherche et développement avec zéro déchet industriel mis en décharge.

Réduction de 34 % de l'activité d'élimination des déchets par rapport à la base de référence de 2017, ce qui dépasse l'objectif de 25 % prévu d'ici 2025.

Réduction de 15 % du besoin d'eau par rapport au niveau de référence de 2017, l'objectif étant de 20 % d'ici 2025.

Réduction de 33 % du taux de déversements et de rejets par rapport à la base de référence de 2017.

Réduction de 24 % des émissions de gaz à effet de serre depuis 2017.

Les collaborateurs de PPG ont également soutenu les besoins essentiels des communautés du monde entier, mis en œuvre un plan d'action complet contre la COVID-19 pour protéger les employés et servir les clients d’une façon nouvelle ; et pris des mesures pour faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion (DE&I). Ces actions sont les suivantes :

Engagement de 20 millions de dollars de 2020 à 2025 pour encourager la justice sociale et les possibilités d'éducation dans les communautés sous-représentées.

Investissement de 4,5 millions de dollars pour soutenir les efforts de secours contre la COVID-19, notamment le don de 80 000 masques aux hôpitaux.

Accroître et renforcer l'accent mis par l'entreprise sur la DE&I en identifiant et en prenant une série d’engagements.

Les sections nouvelles ou élargies du rapport comprennent la cybersécurité et la confidentialité des données, la réponse à la COVID-19 , la durabilité des fournisseurs, les risques liés au climat, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion.. Les informations révélées par PPG dans son rapport 2020 sont conformes aux normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) pour l'industrie chimique ainsi qu'aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI). Récemment, PPG a également été récompensée par la certification de niveau Or d'EcoVadis, l'un des principaux fournisseurs d'évaluations en matière de durabilité des entreprises.

Pour consulter le rapport et en savoir plus sur les progrès de l'entreprise en matière de développement durable par rapport à ses objectifs 2025, veuillez visiter le site suivant : sustainability.ppg.com.

