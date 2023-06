PPG adopte des objectifs basés sur la science de décarbonisation pour 2030 et fait le point des progrès en matière de développement durable pour 2022

Première société américaine de revêtements à obtenir la validation par l'initiative Science Based Targets

PPG (NYSE :PPG) a annoncé aujourd'hui ses objectifs de développement durable à court terme pour 2030, y compris les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES) qui ont été validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi). La société a également réalisé d'importants progrès par rapport à ses priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), faisant état d'une augmentation des ventes de produits bénéficiant d'avantages durables, d'opérations plus efficaces, d'un fort élan vers la réalisation des objectifs de diversité, d'équité et d'inclusion, de fournisseurs plus responsables et d'un soutien renforcé au sein des communautés dans lesquelles la société opère.

« PPG s'est depuis longtemps engagé à réduire l'impact environnemental de ses propres activités, et nous sommes fiers d'avoir validé des objectifs de réduction d'émissions de GES basés sur la science et conformes aux attentes de l'Accord de Paris », a déclaré Diane Kappas, vice-présidente de PPG pour le développement durable au niveau mondial. « En rehaussant nos ambitions en matière de développement durable et en augmentant les ventes de solutions durables pour nos clients, PPG fait progresser son leadership dans le secteur des peintures et revêtements ».

PPG s'est engagé à réduire les émissions absolues de ses propres activités (scopes 1 et 2) de 50 % d'ici à 2030 par rapport à l'année de référence 2019. Elle s'est également engagée à réduire de 30 %, dans le même délai, les émissions absolues de GES du scope 3 provenant des biens et services achetés, de la transformation des produits vendus et du traitement en fin de vie des produits vendus. La stratégie de réduction des émissions de la société pour ses propres activités comprend des projets d'efficacité énergétique et l'approvisionnement en énergies renouvelables. Au sein de la chaîne de valeur, ou scope 3, PPG collabore avec ses fournisseurs pour identifier les possibilités de réduction des émissions de GES et les sources de matières premières à plus faible teneur en carbone. PPG a récemment signé un accord avec NRG Energy Inc. qui permettra à quatre usines de fabrication de peintures et revêtements de PPG et à 62 magasins PPG PAINTS™ au Texas de fonctionner avec de l'électricité 100 % renouvelable.

En plus de ses objectifs scientifiques en matière d'émissions, les autres objectifs ESG de PPG pour 2030 par rapport à la base de référence de 2019 sont les suivants :

50 % du chiffre d'affaires réalisé avec des produits bénéficiant d'un avantage durable

Réduction de 15 % de l'intensité de l'utilisation de l'eau sur les sites prioritaires

Réduction de 25 % de l'intensité des déchets

Réutilisation, recyclage ou récupération de 100 % des déchets de processus

Financement supplémentaire de 5 millions de dollars pour COLORFUL COMMUNITIES®, chaque projet intégrant un élément de durabilité, soit un investissement total de 15 millions de dollars depuis 2015.

100 % des fournisseurs clés évalués en fonction de critères de durabilité et de responsabilité sociale

100 % des employés qui rentrent chez eux en toute sécurité chaque jour

Réduction annuelle de 5 % du taux de déversement et de rejet

De plus, la société a souligné les principaux progrès réalisés au cours de l'exercice 2022, notamment :

Le développement d'innovations durables qui répondent aux besoins les plus importants des clients, comme le lancement de PPG INNOVEL® PRO, un revêtement sans bisphénol/non-BPA qui minimise la détérioration et assure une protection optimale des canettes de boissons en aluminium, tout en favorisant la circularité.

La collaboration avec Steelcase, un fabricant américain de produits d'architecture, de mobilier et de technologie, afin d'accroître la circularité des revêtements en poudre de PPG. PPG a mis au point des procédés pour recycler les projections de poudre dans de nouveaux revêtements, que Steelcase utilise sur les supports, à l'intérieur des tiroirs et sur d'autres surfaces moins visibles de ses produits.

Poursuite des investissements dans l'initiative Colorful Communities de PPG. La société a réalisé plus de 470 projets, ayant un impact sur plus de 8 millions de personnes depuis 2015.

Communities de PPG. La société a réalisé plus de 470 projets, ayant un impact sur plus de 8 millions de personnes depuis 2015. Forte amélioration par rapport aux objectifs ambitieux de 2025 en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, notamment : Une augmentation de 19 % de l'effectif des Afro-Américains qui ne sont pas en première ligne aux États-Unis Une augmentation de 16 % de l'effectif des Latino-Américains qui ne sont pas en première ligne basés aux Etats-Unis Une augmentation de 8 % de l'effectif asiatique qui n'est pas en première ligne aux États-Unis Une représentation féminine de 31 % des salariés occupant des postesqui ne sont pas en première ligne, soit une amélioration de 180 points de base par rapport à 2021.



« Nous restons déterminés à favoriser une communauté plus diversifiée et plus inclusive, au sein et au-delà de PPG », a déclaré Marvin Mendoza, responsable mondial de la diversité, de l'équité et de l'inclusion chez PPG. « Nous savons que les équipes diversifiées sont plus performantes, et les progrès en 2022 permettent d'envisager un avenir plus équitable et plus inclusif, dans lequel les employés se sentent encore plus à même de s’investir dans leur travail ».

Les progrès supplémentaires réalisés en 2022 sont décrits plus en détail dans le rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) 2022 que PPG vient de publier et qui est disponible sur ppg.com/sustainability.

L'initiative Science Based Targets (SBTi) mobilise les sociétés pour qu'elles fixent des objectifs fondés sur des données scientifiques et renforcent leur avantage concurrentiel dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Il s'agit d'un partenariat entre le CDP, le Pacte mondial des Nations unies, le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). L'appel à l'action du SBTi est l'un des engagements de la coalition We Mean Business. L'initiative définit et promeut les meilleures pratiques en matière de fixation d'objectifs fondés sur la science, offre des ressources et des conseils pour réduire les obstacles à l'adoption, et évalue et approuve de manière indépendante les objectifs des entreprises.

PPG : NOUS PROTÉGEONS ET EMBELLISSONS LE MONDE®

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et fournir les peintures, les revêtements et les matériaux spécialisés auxquels nos clients font confiance depuis 140 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients, en collaborant étroitement pour trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social à Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 70 pays et avons enregistré un chiffre d'affaires net de 17,7 milliards de dollars en 2022. Nous servons des clients dans les secteurs de la construction, des produits de consommation, de l'industrie, des transports et de l'après-vente. Pour en savoir plus, visitez le site www.ppg.com.

PPG Paints est une marque de commerce et Colorful Communities, Innovel, le le logo de PPG et Nous protégeons et embellissons le monde sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.

