PPG annonce la technologie PPG INNOVEL PRO, une version améliorée de son revêtement de canettes de boisson, sans bisphénol

La pulvérisation interne améliorée augmente l’efficacité de la production des canettes en aluminium

PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd’hui le lancement de PPG INNOVEL® PRO, un revêtement amélioré, appliqué par pulvérisation interne, exempt de bisphénol A (BPA) et toute substance à base de bisphénol, tout en offrant des propriétés d’application plus robustes pour les canettes de boisson en aluminium recyclables à l’infini.

PPG INNOVEL® PRO coating is an enhanced internal spray coating that uses no bisphenol-A (BPA) or bisphenol starting substances while offering better application properties for aluminum beverage cans. (Photo: Business Wire)

PPG Innovel PRO est un revêtement acrylique haute performance, de nouvelle génération, qui s’appuie sur les 10 années d’expérience de PPG Innovel dans le domaine des revêtements internes appliqués par pulvérisation, et sans BPA, les plus largement utilisés sur le marché des boissons. La société estime que les revêtements PPG Innovel ont été utilisés à ce jour sur plus de 220 milliards de canettes dans plus de 40 pays.

Le revêtement PPG Innovel PRO est conforme à toutes les normes de contact alimentaire, au niveau mondial, pour la sécurité des consommateurs, et ses propriétés d’application améliorées offrent aux usines de canettes du monde entier des avantages opérationnels.

« L’industrie dynamique et en pleine croissance, des canettes pour boissons exige des solutions capables de satisfaire à toutes les réglementations mondiales visant à éliminer les bisphénols des revêtements en contact avec les aliments, tout en garantissant des vitesses de production maximales sur les lignes de production des canettes, ainsi qu’une détérioration minimale », a déclaré Amy Ericson, vice-présidente principale de PPG,

Revêtements d’emballages (Packaging Coatings). « Le revêtement PPG Innovel PRO est une solution d’avenir qui ne repose ni sur le BPA ni aucune autre substance à base de bisphénol, tout en protégeant l’intégrité des canettes et des boissons. »

Validé par le protocole PPG SAFEASSURE™ assurant le développement de revêtements sûrs pour le contact avec les aliments, le revêtement PPG Innovel PRO prend en charge de manière fiable la gamme toujours plus large de produits de remplissage, que les marques de boissons souhaitent embouteiller en canettes. Son profil de migration est inférieur à celui des revêtements époxy et imitation époxy ; et comme tous les revêtements de pulvérisation interne PPG Innovel, il a obtenu la certification « Platinum CRADLE-TO-CRADLE® material health » décernée par le Cradle-to-Cradle Products Innovation Institute.

« L’innovation va au-delà du produit lui-même », a commenté Mme Ericson. « PPG offre à ses clients une chaîne d’approvisionnement résiliente avec des sites de fabrication répartis dans le monde entier. Le nouveau revêtement s’accompagne également du soutien d’une équipe d’assistance technique et d’une équipe réglementaire, parmi les meilleures du secteur, et dont les compétences d’experts sont mises en œuvre sur site, de sorte à assurer le bon fonctionnement des opérations de leurs clients. Le revêtement PPG Innovel PRO marque un grand pas en avant pour l’industrie, en permettant aux grandes marques de boissons de proposer plus efficacement des boissons conditionnées dans des emballages métalliques plus sûrs et plus durables qui plairont aux consommateurs d’aujourd’hui. »

PPG : WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD® (NOUS PROTÉGEONS ET EMBELLISSONS LE MONDE)

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et proposer les peintures, revêtements et matériaux spécialisés auxquels nos clients font confiance depuis près de 140 ans. Passionnés de créativité, nous résolvons, en collaboration étroite avec nos clients, leurs plus grands défis pour trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social de Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 75 pays, et avons réalisé un chiffre d’affaires net de 16,8 milliards USD en 2021. Nous servons des clients présents dans les marchés de la construction, des produits de consommation, de l’industrie, du transport et de l’après-vente. Pour en savoir plus, consultez le site www.ppg.com.

