PPG : bien orienté après ses estimations pour le 3e trimestre

08/10/2020 | 16:14

PPG s'adjuge près de 4% à Wall Street, le fournisseur de peintures indiquant s'attendre à dévoiler pour son troisième trimestre 2020 un BPA ajusté compris entre 1,90 et 1,94 dollar, à comparer à 1,67 dollar sur la même période de l'année dernière.



De plus, il anticipe désormais l'annonce d'une baisse de l'ordre de 5% de ses volumes de ventes sur le trimestre écoulé en comparaison annuelle, à comparer à une contraction entre 6 et 11% communiquée précédemment.



