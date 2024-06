Cette troisième initiative annuelle fait partie du programme COLORFUL COMMUNITIES de la Société

PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd’hui que son initiative New Paint for a New Start, qui fait partie du programme COLORFUL COMMUNITIES® de l’entreprise, procèdera à environ 25 rénovations colorées et transformatrices d’écoles et d’espaces éducatifs dans le monde d’ici fin août 2024.

Au cours de la troisième année de l’initiative New Paint for a New Start, les employés de PPG, conscients de l’impact positif que produisent de nouvelles couleurs et l’amélioration des environnements d’apprentissage sur les étudiants et les enseignants, donneront de leur temps et s’associeront avec des clients de PPG pour mettre en œuvre des composants de durabilité environnementale. Chaque projet utilise les produits de peinture PPG et l’expertise de la Société en matière de couleurs pour créer des espaces attrayants où les étudiants pourront apprendre et s’épanouir.

« L’incidence d’une éducation de qualité a une valeur considérable et peut changer la destinée d’un étudiant. Nos employés bénévoles le savent quand ils se rendent dans les écoles et les espaces éducatifs pour peindre les salles de classe et égayer les lieux où les élèves pourront s’épanouir », a déclaré Malesia Dunn, directrice exécutive, Fondation PPG, responsabilité sociale mondiale de l’entreprise. « Chaque projet de l’initiative New Paint for a New Start vise à créer des espaces agréables où les étudiants se sentent soutenus, où les jeunes sentent qu’il est possible de faire des progrès. »

La plupart des projets de transformation utiliseront une palette de couleurs mondiale, notamment Limitless, la couleur PPG de l’année 2024. Les experts de PPG ont sélectionné des couleurs qui se marient bien avec les divers objectifs d’apprentissage et qui rehaussent et améliorent les environnements matériels de la classe.

« La couleur est un puissant communicant qui peut jouer un rôle important en favorisant l’engagement des étudiants et en établissant un lien avec les objectifs d’apprentissage au sein de la salle de classe », a déclaré Steve Pocock, vice-président de PPG EMEA Ouest et Centre, Revêtements architecturaux et champion exécutif 2024 New Paint for a New Start. « De Milan, en Italie, à Zhangjiagang, en Chine et dans de nombreux lieux entre les deux, les bénévoles de PPG provoquent l’impact transformateur de l’embellissement des écoles dans le monde entier. En 2024, plusieurs clients de PPG participent à l’initiative pour renforcer sa portée, et nous sommes ravis qu’ils nous rejoignent. »

En plus de peindre des espaces éducatifs, PPG et la Fondation PPG fournissent également à plusieurs écoles New Paint for a New Start un financement pour l’achat de fournitures pédagogiques relatives aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie et aux mathématiques (disciplines STEM).

En 2022 et 2023, une soixantaine d’écoles et d’espaces éducatifs ont été transformés dans le cadre du programme New Paint for a New Start. Cette amélioration des salles de classe et des espaces d’apprentissage a concerné plus de 35 000 étudiants et éducateurs. Pour plus d’informations, cliquer ici.

Les efforts d’engagement communautaire mondial de PPG et de la Fondation PPG visent à apporter de la couleur et de la luminosité aux communautés PPG du monde entier. En 2023, nous avons investi plus de 17,5 millions USD dans le soutien de centaines d’organisations dans une quarantaine de pays. En investissant dans les moyens de formation, nous contribuons au développement des innovateurs STEM et de la main-d’œuvre qualifiée de demain dans les domaines liés aux revêtements et à la fabrication. De plus, nous permettons aux employés de PPG de multiplier leur impact au service de causes qui leur tiennent à cœur en soutenant leurs efforts bénévoles et leurs dons caritatifs. Pour plus d’informations, cliquer ici.

