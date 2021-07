PPG : en passe d'intensifier sa capacité de production des revêtements brillants pour canettes PPG : ISENSE, dans son usine de Delaware (Ohio).

Cette intensification permettra aux fabricants de canettes et aux propriétaires de marques de répondre à la demande croissante de canettes de boissons.

PPG (NYSE:PPG) a annoncé aujourd'hui l'ajout de capacités de production des survernis externes pour les canettes de boissons, avec notamment les revêtements brillants PPG ISENSE™, dans son usine de Delaware (Ohio).

PPG prévoit que l'ajout de ce nouveau volume de l'usine du Delaware à la capacité de survernissage existante de son usine de revêtements pour emballages d'Oak Creek (Wisconsin) fera passer à 40 % la production globale de survernis externes de la société aux États-Unis.

« Les fabricants de canettes de boissons du monde entier font face à une demande sans précédent pour leurs produits », a déclaré Todd White, directeur général de PPG pour les États-Unis et le Canada et des comptes stratégiques mondiaux pour les revêtements d'emballage. « Avec cette capacité supplémentaire, nous nous engageons à les aider à répondre à cette demande tout en augmentant la sécurité sur leur chaînes d'approvisionnement des revêtements de canettes de boissons ».

Outre le fait d'accroître la sécurité de la chaîne d'approvisionnement pour ses clients et le secteur de l'emballage, l'usine du Delaware offrira des capacités d'analyse en ligne pour parvenir à une meilleure uniformité des lots.

« PPG est le plus grand fournisseur mondial de revêtements internes pour boissons sans BPA, en deux parties et avec survernissage », a déclaré Robyn McMillan, directeur du segment mondial Boissons chez PPG. « Parallèlement à l'augmentation des fabricants de canettes, nous investissons dans notre capacité de production pour leur garantir des sources localisées de revêtements PPG sur lesquelles s'appuyer ».

L'usine PPG de Delaware (Ohio), emploie environ 400 personnes et produit des résines et des revêtements pour les marchés de l'emballage, de l'industrie et des équipementiers automobiles (OEM), ainsi que pour le marché de la finition automobile et de la réparation-collision.

