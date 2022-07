PPG et Aerobrand annoncent un partenariat dans le domaine de la conception des livrées d'avions

Grâce à une source unique d’approvisionnement en peinture, la conception rationalise le processus de coloration des livrées

PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Aerobrand, société britannique de conseil en conception et image de marque, pour les compagnies aériennes, visant à fournir aux compagnies aériennes clientes un service unique qui combine fourniture de peinture et conception de livrées. Ce partenariat permettra aux clients de travailler en étroite collaboration avec des designers afin de créer des couleurs de peinture personnalisées, et d’apporter ainsi une contribution directe à la conception de leurs livrées, au sein des installations de conception et de revêtements d’avions, PPG LIVERY LAB℠ à Burbank, en Californie, et Shildon, au Royaume-Uni.

« Notre partenariat avec Aerobrand se révélera extrêmement précieux pour nos clients, à de nombreux égards », a déclaré Sam Millikin, directeur mondial chez PPG, de la division Revêtements et produits d’étanchéité pour l’industrie aérospatiale. « Cette collaboration directe entre nos formulateurs de couleur, et l’équipe exceptionnelle de conception des livrées, d’Aerobrand offre aux compagnies aériennes une solution créative qui non seulement augmentera la rapidité de ces services, mais réduira également leur coût, comparé aux délais d’exécution et aux coûts des prestations obtenues séparément. »

Dans le cadre de ce partenariat, les clients peuvent se rendre dans une installation de conception et revêtements d’avions, PPG Livery Lab, et travailler aux côtés des experts techniques de PPG et Aerobrand, pour mettre au point leur design en exploitant la richesse des technologies disponibles en termes de couleur et de performance.

« Nous sommes enchantés de tirer parti de nos nombreuses années d’expérience dans la conception des livrées d’avions, en y apportant les compétences d’experts en revêtements, de PPG, et de travailler ensemble au sein du laboratoire », a confié David Hedley Noble, président-directeur général d’Aerobrand. « L’avenir se profile avec un grand nombre d’initiatives à la fois inédites et passionnantes dans le domaine des revêtements aérospatiaux ; or, ce partenariat avec PPG nous permet d’offrir à nos clients des connaissances approfondies de ces technologies, et leur application dans le monde réel. »

Parmi les autres avantages de cette collaboration figure l’estimation des coûts quant au volume de peinture requis, entraînant ainsi une réduction des déchets et des économies.

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et livrer les peintures, revêtements et matériaux spécialisés auxquels nos clients font confiance depuis près de 140 ans. Passionnés de créativité, nous résolvons, en collaboration étroite avec nos clients, leurs plus grands défis pour trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social de Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 75 pays, et avons réalisé un chiffre d’affaires net de 16,8 milliards USD en 2021. Nous servons des clients présents dans les marchés de la construction, des produits de consommation, de l’industrie, du transport et de l’après-vente. Pour en savoir plus, consultez le site www.ppg.com.

