PPG et Satys annoncent un partenariat pour le système e-coat aérospatial en France

Le plus grand système d’e-coat en Europe permettra une fabrication de pièces plus rapide

PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd’hui s’être associé à Satys, un groupe industriel français actif dans l’étanchéité, la peinture et le traitement de surface d’avions, pour fournir l’électrodéposition (e-coat) de pièces d’équipementiers d’origine (OEM). Dans le cadre de cet accord, Satys installera un système d’apprêt e-coat PPG AEROCRON™ dans son installation de Dugny, en France.

« PPG est fier de s’associer à Satys pour fournir notre technologie innovante d’e-coat à proximité immédiate des principaux donneurs d’ordre de l’aérospatiale », déclare Sam Millikin, directeur mondial des revêtements et produits d’étanchéité pour l’aérospatiale chez PPG. « Nos clients en France bénéficieront du système PPG Aerocron, qui produit une finition plus uniforme sur les pièces d’avion, en utilisant moins de peinture que les méthodes d’application traditionnelles par pulvérisation. »

Avec la technologie PPG Aerocron, les pièces métalliques d’avion sont plongées dans un bain d’apprêt électrolytique sans chrome et chargées de courant électrique pour déposer le revêtement, ce qui donne une finition de surface uniforme, une épaisseur de revêtement constante et aucune goutte, coulure ou affaissement dans le film de peinture durci. L’e-coat est un système durable à base d’eau qui produit un minimum de déchets, contient peu de composés organiques volatils (COV) et aide à réduire la consommation de carburant des avions en raison d'une réduction significative du poids liée à l’utilisation de cette technologie.

« Nous sommes toujours à la recherche de moyens innovants et efficaces d’améliorer nos capacités de peinture d’avion pour nos clients, ainsi que de contribuer à la décarbonisation de l’industrie aérospatiale », déclare Christophe Cador, président et chef de la direction de Satys.

Le réservoir d’e-coat de 8m3 (2 100 gallons) à Dugny sera le plus grand d’Europe, permettant à un seul opérateur de revêtir plusieurs pièces à la fois, augmentant ainsi encore plus l’efficacité du processus. Les pièces revêtues sont résistantes à la corrosion et aux produits chimiques et compatibles avec les prétraitements et couches de finition standard de l’industrie aéronautique.

