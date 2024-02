PPG (NYSE : PPG) et la Fondation PPG ont annoncé aujourd'hui avoir investi plus de 17,5 millions de dollars dans le monde en 2023, soit une augmentation de 1,3 million de dollars par rapport à 2022. Ce financement permet de soutenir plus de 450 partenaires et programmes communautaires axés sur la promotion de l'éducation et le développement durable des communautés, tout en encourageant le bénévolat des employés de PPG.

« En 2023, notre mission de 'protéger et embellir le monde' s'est concrétisée dans tous les domaines des investissements de PPG en matière d'engagement communautaire. Alors que nos employés créaient des salles de classe colorées, notre financement visait à promouvoir l'apprentissage et à inspirer des carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) », a déclaré Malesia Dunn, directrice exécutive de la Fondation PPG et de la responsabilité sociale mondiale de l'entreprise. « Avec de nouveaux engagements en matière d'éducation à la durabilité environnementale et de développement de la main-d'œuvre, nos priorités et nos contributions étaient axées sur la création de meilleures communautés pour l'avenir. »

Les principales initiatives en matière d'engagement communautaire pour 2023 sont les suivantes :

10,3 millions de dollars pour former la prochaine génération de leaders dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques ( STEM). 2023 marque le cinquième anniversaire du PPG SCIENCE PAVILION® au Daniel G. and Carole L. Kamin Science Center (anciennement Carnegie Science Center) à Pittsburgh. PPG a établi un partenariat de trois ans avec le centre scientifique finlandais Heureka pour contribuer au financement de la nouvelle exposition « Power of Play » d'Heureka et d'ateliers de couleurs destinés aux jeunes étudiants. PPG s'est associée à des programmes tels que « Girls in Tech » de Casa Hacker à Sumaré, au Brésil, pour les étudiants qui poursuivent des études supérieures en STEM. Grâce à son partenariat avec Give2Asia et Live2Give en Chine, PPG a mis en place le programme de bourses d'études PPG dans huit universités et le PPG Career Intelligence Class dans 15 universités. La Fondation PPG s'est associée à AdoptAClassroom.org pour équiper les enseignants et 10 écoles dans les communautés PPG avec des outils d'éducation STEM. À Soborg, au Danemark, des étudiants ont visité l'usine de revêtements architecturaux de PPG dans le cadre de la Journée de la Science et d'un partenariat en cours avec le groupe d'éducation STEM Naturvidenskabernes Hus.

( Progrès en matière de Diversité, Équité et Inclusion, d'éducation au développement durable et de développement de la main-d'œuvre 89 % des progrès accomplis dans la réalisation de l'engagement d'investir 20 millions de dollars d'ici à 2025 pour soutenir les programmes destinés aux communautés noires et aux personnes de couleur aux États-Unis. PPG s'est engagée à consacrer 5 millions de dollars d'ici 2030 à la sensibilisation à la préservation de l'environnement , en soutenant des organisations telles que la National Environmental Education Foundation (NEEF) aux États-Unis et l'organisation STEM Learning au Royaume-Uni. PPG s’est également engagée à verser 2 millions de dollars d'ici à 2025 pour la formation de futurs travailleurs qualifiés par l'intermédiaire d'organisations, notamment la Collision Repair Education Foundation (CREF) aux États-Unis et des dons d'outils pédagogiques PPG MOONWALK® et PPG LINQ™ Pro à des écoles professionnelles en Europe.

6,2 millions de dollars pour le développement durable des communautés, l'aide humanitaire et les catastrophes : PPG et la Fondation PPG ont contribué à des organisations régionales soutenant les actions locales de sauvetage et de réhabilitation, telles que la Croix-Rouge, à la suite de catastrophes naturelles à Acapulco (Mexique), en Émilie-Romagne (Italie), en Turquie, en Slovénie et au Maroc.

60 projets COLORFUL COMMUNITIES® réalisés en 2023 dans 16 pays : En 2023, le programme mondial Colorful Communities de PPG a atteint son 500ᵉ projet . Depuis 2015, 26 500 employés et bénévoles de PPG ont eu un impact positif sur plus de 9,2 millions de personnes dans 50 pays. En 2023, PPG s'est engagée à verser 5 millions de dollars supplémentaires au programme Colorful Communities jusqu'en 2030, ce qui permettra aux bénévoles de PPG d'intégrer de nouvelles activités et de nouveaux éléments dans des projets axés sur la protection de l'environnement. Tout au long des mois de juin, juillet et août 2023, le programme Colorful Communities a achevé sa deuxième initiative New Paint for a New Start , ce qui a eu pour effet de faire de plus de 60 écoles des environnements attrayants pour 35 000 élèves.



En savoir plus sur PPG et les investissements de la Fondation PPG en 2023.

Les efforts mondiaux d'engagement communautaire de PPG et la Fondation PPG visent à apporter de la couleur et de la luminosité aux communautés PPG du monde entier. Nous avons investi plus de 17,5 millions de dollars en 2023, soutenant des centaines d'organisations dans près de 40 pays. En investissant dans des opportunités éducatives, nous contribuons à former les innovateurs STEM de demain et la main-d'œuvre qualifiée dans des domaines liés aux revêtements et à la fabrication. De plus, nous donnons le pouvoir aux employés de PPG d'accroître leur impact pour les causes qui leur tiennent à cœur en soutenant leurs efforts bénévoles et leurs dons de bienfaisance. Pour en savoir plus, cliquez ici.

