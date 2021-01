PPG : fait don de revêtements et de mastics et contribue ainsi à la restauration d'un Douglas C-54 Skymaster

L'appareil fut utilisé par l'armée de l'air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre du Vietnam

PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd'hui avoir récemment fourni des revêtements et des mastics destinés à la restauration d'un avion de transport quadrimoteur vieux de 74 ans, le Douglas C-54 Skymaster, numéro de série 56498.

Construit en 1945, il fut utilisé par les forces aériennes américaines comme avion utilitaire afin de transporter des troupes et du matériel médical et militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. Il fut démilitarisé en 1973 et servit ensuite d'aéronef d'épandage de 1975 à 1985.

Après une première restauration achevée en 2002, l'avion fut amené en Angleterre en vue d'apparaître dans un film sur le pont aérien de Berlin. Le film fut finalement annulé et le C-54 Skymaster se retrouva exposé à l'aérodrome de North Weald, dans l'Essex. En 2017, le président de « Save the Skymaster » et courtier de transport aérien Allan Vogel se donna pour mission de tout faire pour empêcher que l'armature de l'appareil soit envoyée à la casse.

« L'histoire de ce Douglas C-54 Skymaster spécifique est assez remarquable. Il s'agit du seul avion de sa catégorie actuellement au Royaume-Uni », déclare M. Vogel. « Nous savions que rendre la vie à ce C-54 nécessiterait l'intervention de sponsors, de volontaires et l'utilisation de produits aéronautiques haut de gamme. Nous sommes reconnaissants envers PPG et les remercions pour leur soutien et leur contribution. »

PPG a fourni divers revêtements et mastics destinés à restaurer les réservoirs de carburant intégrés au C-54 Skymaster, entre autres du mastic inhibiteur de corrosion P/S 870 classe B®, du mastic pour réservoir de carburant PR-1440 classe A®, du revêtement protecteur PR-1005-L NBR®, ainsi que d'autres produits adaptés aux structures intérieures et extérieures de l'avion.

« Chez PPG, nous aimons être en mesure de partager nos ressources et notre expertise en aéronautique avec des organismes qui se consacrent à la préservation de pièces importantes de l'histoire de l'aviation », affirme David Best, directeur commercial de la section aéronautique du centre de soutien aux applications de PPG situé à Shildon. « L'association "Save the Skymaster" s'engage également à aider les vétérans et les diplômés en ingénierie à acquérir de l'expérience en situation réelle et ce projet de restauration leur permet de disposer de perspectives d'apprentissage pratique. »

En raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux diplômés ont été dans l'incapacité de terminer leurs stages. C'est là que « Save the Skymaster » intervient en entrant en relation avec différents établissements d'enseignement supérieur et en les aidant à trouver une formation pratique sur le terrain.

« Au cours de l'histoire, le C-54 Skymaster a été synonyme d'aide et d'assistance à autrui dans des temps difficiles », ajoute M. Vogel. « Nous souhaitions poursuivre cette tradition. En plus d'accueillir de jeunes diplômés, nous donnons la possibilité à tous les vétérans de nous rejoindre et de travailler aux côtés de nos chers ingénieurs, ce qui leur permet d'être mieux armés pour réintégrer le monde du travail. »

Selon l'échéancier actuel du projet, M. Vogel pense que le C-54 Skymaster sera en état de voler d'ici 18 à 24 mois.

L'activité aéronautique internationale de PPG est axée sur l'offre de revêtements, mastics, adhésifs, parois transparentes, systèmes de conditionnement et d'application, et blindages transparents, ainsi que sur la gestion des produits chimiques et d'autres services. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.ppgaerospace.com.

Chez PPG (NYSE : PPG), nous œuvrons quotidiennement pour développer et fournir les peintures, revêtements et matériaux spécialisés auxquels nos clients font confiance depuis plus de 135 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les plus gros défis de nos clients dans le cadre d'une étroite collaboration visant à trouver la voie à suivre. Depuis notre siège social de Pittsburgh, nous menons nos opérations et innovons dans plus de 70 pays. En 2020, nous avons enregistré un chiffre d'affaires de 13,8 milliards USD. Nous sommes au service de clients actifs sur les marchés et marchés secondaires de la construction, des biens de consommation, de l'industrie et du transport. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ppg.com.

