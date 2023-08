L'installation innovante combine le développement et l'application des couleurs et utilise des outils d'IA

PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd'hui l'inauguration d'un centre d'excellence sur son site de Quattordio, en Italie, qui augmentera l'efficacité du développement et de l'application des couleurs automobiles. L'investissement de 2,6 millions de dollars (2,3 millions d'euros) combine le développement et l'application des couleurs en un seul processus, ce qui permet de réduire le délai de mise sur le marché de nouvelles couleurs, d'optimiser les coûts et de maximiser la performance des couleurs.

PPG has inaugurated a center of excellence at its Quattordio, Italy site that will increase the efficiency for automotive color development and application. (Photo: Business Wire)

L'installation est équipée d'outils d'intelligence artificielle (IA) qui seront utilisés dans les processus de développement des couleurs et de contrôle de la qualité. Il s'agit notamment d'un outil statistique et d'apprentissage automatique qui peut réduire le nombre d'étapes d'ajustement des couleurs, ce qui permet de réduire les coûts et la durée globale du cycle pendant le développement des couches de base et des produits colorés.

« Avec cette nouvelle installation, PPG élèvera son développement de couleurs à un nouveau niveau, en utilisant des outils numériques pour simplifier et moderniser les processus », a déclaré Federico Menta, directeur mondial de PPG pour les activités décoratives et les revêtements automobiles. « Il s'agit également d'un outil essentiel pour répondre aux attentes de nos clients en termes de rapidité, de précision et de qualité ».

Quattordio est un site de production clé et un centre d'innovation pour les revêtements automobiles de PPG en Europe. Elle dispose également d'un centre de stylisme, utilisé pour soutenir l'étude et le développement de nouvelles couleurs automobiles.

« Ce projet reflète l'ambition de PPG d'être le partenaire de premier choix pour répondre aux besoins évolutifs des clients en matière de peintures et de revêtements innovants et de fournir des solutions de pointe qui offrent des avantages en termes de productivité et de durabilité », a déclaré Isabella Ercole, directrice des opérations de PPG pour la région EMEA, segment des revêtements industriels. « Ce nouveau centre d'excellence, qui combine de bout en bout le développement et l'application des couleurs, est également un investissement dans nos employés, qui bénéficieront d'un espace de travail innovant et pourront améliorer leurs compétences en travaillant ensemble au sein d'une seule et même équipe PPG ».

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et fournir les peintures, les revêtements et les matériaux de spécialité auxquels nos clients font confiance depuis 140 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients, en collaborant étroitement pour trouver la bonne voie à suivre. Avec un siège à Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 70 pays et avons enregistré un chiffre d'affaires net de 17,7 milliards de dollars en 2022. Nous servons des clients dans les secteurs de la construction, des produits de consommation, de l'industrie, des transports et de l'après-vente. Pour en savoir plus, consultez le site www.ppg.com.

