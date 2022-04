PPG installe le 1 000e système de mélange pour la finition automobile PPG MOONWALK

La société et le client organisent un événement pour célébrer cette importante étape

PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd’hui avoir installé son 1 000e système automatisé de mélange de peinture de finition, PPG MOONWALK™, une solution primée. L’installation dans les locaux du Groupe Perez Rumbao à Vigo, en Espagne, a été célébrée lors d’un événement spécial auquel ont participé des représentants des deux sociétés.

Representatives from PPG and Group Perez Rumbao celebrate the installation of the 1,000th PPG MOONWALK™ automated refinish paint mixing system at Perez Rumbao’s facility in Vigo, Spain. (Photo: Business Wire)

Le système novateur PPG MoonWalk permet d’économiser de la main-d’œuvre, de réduire les déchets et de transformer la salle de mélange des produits de finition en un environnement propre et sûr, établissant ainsi une nouvelle norme pour le marché de la retouche. Les techniciens de la peinture et les responsables des ateliers de carrosserie bénéficient de l’extrême précision du processus de mélange automatisé, qui améliore la vitesse, la qualité et la reproduction exacte des couleurs.

« Le système PPG MoonWalk sera pour nous plus qu’un mélangeur automatique de peinture », a confié Ramon Seijas, vice-président du groupe Perez Rumbao. « Il agira également comme un catalyseur dans notre recherche constante pour offrir à tous nos clients la qualité et le service que nous souhaitons. En nous permettant d’atteindre systématiquement de façon simple et rapide la qualité voulue dans le produit final, il facilitera le travail de nos opérateurs grâce à l’accélération et la simplification du processus. »

Le système PPG MoonWalk est dimensionné pour s’adapter à toutes les salles de mélange, et comporte 80 espaces de stockage pour les teintures et 13 positions dans le rack de distribution. Parmi les autres composants figurent un scanner de codes-barres, une imprimante d’étiquettes, et une balance mobile dix fois plus précise qu’une balance standard. L’utilisateur charge les bouteilles de teinture, d’additif et de diluant, nécessaires dans le support de distribution. Le système vérifie ensuite le code-barres de chaque bouteille, distribue automatiquement la bonne quantité de produit, et imprime une étiquette.

« Lorsque nous avons présenté pour la première fois le système PPG MoonWalk, nous savions qu’il pouvait améliorer l’efficacité, la qualité, la productivité, le chiffre d’affaires, et la satisfaction des employés des ateliers de carrosserie, du monde entier », a déclaré Chancey Hagerty, vice-président de PPG, pour les revêtements mondiaux de finition automobile. « Alors que nous célébrons la livraison de notre 1 000e unité PPG MoonWalk, je me réjouis de constater que tant de nos clients ont adopté le système et compris ces avantages. »

Le système PPG MoonWalk a reçu de nombreuses récompenses, notamment le prix spécial de l’Innovation 2019 dans le cadre des Grands Prix de l’innovation automobile, d’Equip Auto International ; le prix de l’Équipement de carrosserie de l’année 2020, décerné par le magazine Décision Atelier ; le prix Technologie et innovation 2020, du magazine bodyshop ; et le prix de l’Innovation durable 2021, de la British Coatings Federation.

PPG : NOUS PROTÉGEONS ET EMBELLISSONS LE MONDE™

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et livrer les peintures, revêtements et matériaux auxquels nos clients font confiance depuis près de 140 ans. Passionnés de créativité, nous résolvons, en collaboration étroite avec nos clients, leurs plus grands défis pour trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social de Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 75 pays, et avons réalisé un chiffre d’affaires net de 16,8 milliards USD en 2021. Nous servons des clients dans les marchés de la construction, des produits de consommation, de l’industrie, du transport et de l’après-vente. Pour en savoir plus, consultez le site www.ppg.com.

Nous protégeons et embellissons le monde et MoonWalk sont des marques commerciales, et le logo PPG une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc.

