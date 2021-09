PPG : introduit la solution numérique de bout en bout PPG : LINQ pour l'industrie mondiale de la finition automobile

Une plateforme de connectivité de pointe conçue exclusivement pour optimiser l'expérience client, les relations avec les partenaires et les activités carrosserie internes

PPG (NYSE : PPG) annonce aujourd'hui le lancement progressif de PPG LINQ™, sa nouvelle solution numérique révolutionnaire de bout en bout pour les clients mondiaux du marché de la finition automobile.

PPG, le chef de file mondial en matière de revêtements automobiles et de technologies d’identification couleur digitales a mis à profit sa vaste expertise intersectorielle pour développer la plateforme de connectivité de pointe, dont le but est d'optimiser tous les aspects de l'expérience client, des relations avec les partenaires et des activités carrosserie internes.

Le premier ensemble de technologies et de services PPG LINQ sera disponible début 2022 dans le cadre d'un déploiement pluriannuel. PPG MOONWALK™, le système de préparation de teinte automatisé primé de l'entreprise destiné aux ateliers de carrosserie, est la première d’une série d’innovations axées sur le client qui s’intègrent dans l'écosystème numérique de PPG alimenté par PPG LINQ. Ce système d’avant-garde dans l'industrie est notamment reconnu pour son extrême justesse colorimétrique, pour l’importance des économies qu'il engendre et pour son optimisation de la productivité.

« Chez PPG, nous sommes capables d’identifier et de reconnaître autour de nous, la façon dont les solutions numériques transforment les expériences des clients et les opérations commerciales », déclare Chancey Hagerty, vice-président de PPG, finition automobile mondiale. « Les clients exigent des interactions numériques simples et transparentes, et les progrès de la connectivité, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle ont transformé la façon dont les entreprises dirigent leurs activités. »

Les clients des ateliers de carrosserie se verront offrir la possibilité de simplifier l'ensemble de leur processus de réparation grâce à la plateforme PPG LINQ basée sur le cloud, son équipement d'interconnexion, son logiciel et ses services innovants, ce qui permettra d’améliorer la cohérence et la rentabilité des opérations. La plateforme PPG LINQ offrira également aux clients la possibilité de rendre leurs opérations quotidiennes plus durables et de minimiser leur impact environnemental grâce à des fonctionnalités optimisant l’usage des produits et la réduction des déchets. De plus, la plateforme PPG LINQ comprend des outils numériques de bout en bout conçus pour accroître le débit et améliorer la rentabilité en minimisant les erreurs humaines et en augmentant l'efficacité durant l'intégralité du processus de réparation.

PPG a créé la plateforme PPG LINQ avec la ferme intention de se projeter au-delà des ateliers de carrosserie et de relier directement les centres de réparation aux principaux acteurs de l'industrie tels que les distributeurs, les fabricants, les compagnies d'assurance et les utilisateurs finaux. La plateforme offre des processus dans les ateliers de carrosserie et des outils de communication simplifiés permettant d'optimiser les partenariats avec les distributeurs, d’établir une relation plus étroite avec les clients et d'améliorer la visibilité avec les partenaires du marché des pièces de rechange afin d’étayer les prises de décision et d’élargir les opportunités commerciales.

« Puisque nous plaçons la satisfaction de nos clients au cœur de nos préoccupations, il est extrêmement important pour nous de leur permettre d’intégrer notre parcours numérique », déclare Denise Lu, directrice marketing mondiale de PPG, finition automobile mondiale. « Nous nous sommes fortement engagés à fournir un ensemble de solutions durables et technologiquement avancées pour créer les ateliers de carrosserie de demain, cela témoigne du dévouement et de l'engagement de PPG envers ses clients à l'échelle mondiale. »

Chez PPG (NYSE:PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et livrer les peintures, les revêtements et les matériaux spéciaux auxquels nos clients font confiance depuis plus de 135 ans. Grâce au dévouement et à la créativité, nous résolvons les plus grands défis de nos clients, en collaborant étroitement pour trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social à Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 70 pays et avons réalisé un chiffre d’affaires net de 13,8 milliards de dollars en 2020. Nous proposons nos services aux clients des marchés de la construction, des produits de consommation, de l'industrie et des transports et des pièces de rechange. Pour de plus amples renseignements, merci de consulter le site www.ppg.com.

We protect and beautify the world, MoonWalk, et PPG LINQ sont des marques et PPG Logo est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc.

