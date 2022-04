 PPG investit 17 millions de dollars dans la construction d'un Centre d'assistance pour les applications dans l'aérospatial, en France

Le choix d’un emplacement à Toulouse permettra d’assurer la livraison rapide des produits en local

PPG (NYSE : PPG) annonce aujourd’hui qu’elle investira 17 millions de dollars dans la construction d’un Centre d’assistance pour les applications (Application Support Center, ASC), spécialisé dans l’aérospatial, à Toulouse, en France. PPG prévoit de démarrer le chantier de la nouvelle installation au troisième trimestre 2022, pour une mise en service au quatrième trimestre 2023. L’installation sera stratégiquement située à proximité des clients de l’aérospatial et de l’aéroport de Toulouse Blagnac. Il s’agira du cinquième ASC de PPG dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), et du deuxième en France, après l’ASC de Gonfreville.

« La construction d’un nouvel ASC nous permettra de mieux servir et de collaborer avec nos clients de l’aérospatial au sein de la région », a déclaré Dirk Thelen, directeur général de PPG, Aérospatial, EMEA. « Cette nouvelle installation améliorera notre capacité à fournir une réactivité et un service client inégalés, ce qui entrainera une qualification plus rapide des produits et une participation plus élevée aux nouveaux projets, plus tôt dans le cycle de développement. »

Les capacités de l’ASC incluront un laboratoire de développement et de qualification pour les matériaux aérospatiaux, une zone de mélange des couleurs pour les revêtements, et une cabine de pulvérisation pour les formations pratiques. Il abritera également des lignes de remplissage pour les kits de retouche, une cellule d’inspection des transparents, des capacités de conditionnement sur mesure pour les produits tiers, des ressources de gestion des produits chimiques, ainsi qu’un centre de services aux clients.

« L’ASC-Toulouse sera le 17e Centre d’Assistance aux Applications au sein de notre réseau mondial », a déclaré M. Thelen. « À mesure que nous continuerons d’étendre notre présence au niveau mondial, nous nous assurerons que tous nos clients aient un accès pratique à nos dernières technologies aérospatiales, tout en améliorant la livraison de nos produits et en fournissant des ressources techniques au niveau régional. »

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et livrer les peintures, revêtements et matériaux spécialisés auxquels nos clients font confiance depuis près de 140 ans. Passionnés de créativité, nous résolvons, en collaboration étroite avec nos clients, leurs plus grands défis pour trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social de Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 75 pays, et avons réalisé un chiffre d'affaires net de 16,8 milliards USD en 2021. Nous servons des clients dans les marchés de la construction, des produits de consommation, de l'industrie, du transport et de l'après-vente.

