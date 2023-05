PPG lance des solutions de films de peinture pour les clients des secteurs de l'automobile et de l'industrie

PPG Advanced Surface Technologies naît d'une coentreprise avec entrotech, Inc.

PPG (NYSE : PPG) annonce aujourd'hui la fourniture de solutions de films de peinture et de protection transparents aux clients des secteurs de l'automobile et de l'industrie par l'intermédiaire de PPG Advanced Surface Technologies, une nouvelle coentreprise formée avec entrotech, Inc, un fournisseur de solutions de films axées sur la technologie. PPG conserve une participation majoritaire dans la coentreprise. Les conditions financières et de propriété n'ont pas été divulguées.

PPG will deliver paint and clear film solutions for automotive and industrial customers through PPG Advanced Surface Technologies, a new joint venture formed with entrotech, Inc. (Photo: Business Wire)

Les films de peinture sont des applications multicouches au sein desquelles au moins une couche est constituée de peinture. Ces films offrent un ensemble de bénéfices environnementaux, notamment une consommation d'énergie réduite, ainsi que de nouveaux choix d’options esthétiques. Cette technologie est actuellement utilisée dans l'industrie automobile et pourrait être employée dans toute une gamme d’application industrielle.

« Cette coentreprise contribuera à la commercialisation accélérée de notre portefeuille de films de peinture, offrant aux clients des produits innovants de haut niveau ainsi que des avantages considérables en termes de développement durable », déclare Tim Knavish, président et chef de la direction de PPG. « En s’alignant sur le portefeuille de PPG, cette entreprise sera en mesure de se développer rapidement à l'international. »

PPG a pu établir ses capacités dans le domaine des films de peinture grâce à l'acquisition de Wörwag, en 2021, un fabricant de revêtements basé en Allemagne qui fournit des solutions de film pour un ensemble de pièces et de panneaux automobiles. La coentreprise sera composée des actifs de films de PPG Wörwag et des activités du domaine des films pour automobiles d'entrotech.

Le portefeuille de films pour automobiles d'entrotech comprend des films de protection transparents pour automobiles et la gamme de films de peinture Aero Sustainable Material Technology. Les technologies brevetées ainsi que celles en instance de brevet de l'entreprise ont été initialement développées en 2007 pour satisfaire aux exigences élevées des sports automobiles et d'autres applications.

En 2019, les films Aero ont été utilisés pour la première fois sur les carrosseries extérieures de véhicules commerciaux. L'entreprise a depuis développé la technologie en vue d'une utilisation potentielle dans les secteurs du transport commercial, maritime, de la construction et dans d'autres domaines d'activité de PPG.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de rejoindre la famille internationale de PPG grâce à cette coentreprise », déclare Jim McGuire, fondateur et PDG d'entrotech. « Cet accord s'appuie sur une longue collaboration, puisque nous utilisons les produits de peinture de PPG pour créer nos propres films de peinture. Nous sommes impatients de mettre à profit ce partenariat et d'élargir notre portée à l'échelle mondiale avec l'équipe dédiée aux films de peinture de PPG. »

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour mettre au point et proposer les peintures, les revêtements et les matériaux spécialisés auxquels nos clients font confiance depuis 140 ans. Grâce à notre détermination et notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients en collaborant étroitement pour trouver la voie à suivre. Basés à Pittsburgh, nous exerçons nos activités et innovons dans plus de 70 pays et avons enregistré un chiffre d’affaires net de 17,7 milliards USD en 2022. Nous sommes au service de clients dans les domaines de la construction et des produits de consommation, ainsi que sur les marchés et marchés secondaires de l'industrie et du transport. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ppg.com.

