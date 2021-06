PPG : présente un dispositif d'identification couleur digital pour les véhicules utilitaires

ColorReader fournit des résultats précis en quelques secondes seulement

PPG (NYSE: PPG) annonce aujourd'hui le lancement de ColorReader, son colorimètre portatif, qui permettra aux clients du secteur des véhicules utilitaires d’identifier de façon précise et en un instant la teinte la plus proche parmi les teintes disponibles dans la base de données couleur PPG DELFLEET ONE® et les standards internationaux.

ColorReader est un dispositif connecté via BLUETOOTH® fonctionnant avec une application dédiée. Disponible sur les tablettes et smartphones iOS et Android, l'appareil fournit une correspondance des couleurs très précise en quelques secondes seulement.

« Les utilisateurs ont tout simplement besoin de télécharger l'application ColorReader, de se connecter à leur smartphone ou à leur tablette et de positionner ColorReader sur la surface peinte à identifier », déclare Jo Thompson, responsable marketing couleur chez PPG, finition automobile, Europe, Moyen-Orient et Afrique. « ColorReader offre également une solution intelligente lorsqu'un smartphone ou une tablette ne peut être utilisé en faisant apparaître instantanément après l’identification les trois couleurs les plus proches sur son écran intégré. »

PPG a récemment lancé ColorReader en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Le dispositif a reçu un accueil favorable de la part des clients.

« Nous sommes résolument axés sur l'apport de solutions innovantes pour répondre aux besoins les plus pressants de nos clients », déclare Thompson. « Nous avons déjà connu beaucoup de succès grâce aux outils d’identification couleur digital sur d’autres marchés. Avec le lancement de ColorReader, nous permettons à nos clients du secteur des véhicules utilitaires de profiter tout particulièrement de la vitesse et de la précision. »

Pour de plus amples renseignements sur le dispositif ColorReader, merci de consulter le site finition automobile de PPG.

Chez PPG (NYSE : PPG), nous nous efforçons chaque jour de développer et de fournir les peintures, les revêtements et les matériaux auxquels nos clients font confiance depuis plus de 135 ans. Grâce à notre engagement et notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients, en favorisant une collaboration étroite permettant de trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social à Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 70 pays. Nous avons déclaré des ventes nettes d’un montant de 13,8 milliards de dollars en 2020. Nous proposons nos services aux clients des marchés de la construction, des produits de consommation, de l'industrie et du transport, ainsi que sur des marchés secondaires. Pour de plus amples renseignements, merci de consulter le site www.ppg.com.

