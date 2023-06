PPG ouvre un centre d'application de blocs de batteries de 30 millions d'USD en Chine

Ce site va accélérer le déploiement de technologies de revêtement clés pour les véhicules électriques

PPG (NYSE : PPG) a annoncé ce jour avoir inauguré un centre d'application de blocs de batteries (BPAC, battery pack application center) à Tianjin, en Chine. Ce site, qui a coûté 30 millions d'USD, possède un large éventail de capacités pour tester l'application des technologies de revêtement de PPG, ses matériaux et ses systèmes de blocs de batteries pour véhicules électriques (VE), visant à permettre à ses clients d'accélérer le développement de nouvelles technologies pour VE.

PPG has inaugurated a $30-million facility in Tianjin, China to test coatings technologies, materials and systems for electric vehicle battery packs. (Photo: Business Wire)

« Ce nouveau centre d'application est une étape essentielle dans nos efforts pour soutenir nos clients du marché des batteries pour VE en Chine », a déclaré Vincent Robin, vice-président Monde de PPG, Revêtements automobiles. « Le nouveau site constitue pour nos clients un moyen important de valider nos solutions de revêtement personnalisables qui les aident à réduire les coûts d'application, à augmenter la durée de vie des batteries, leur portée et leur vitesse de chargement, et à contribuer à la sécurité des occupants des véhicules. »

Le BPAC inclura des installations de test d'application pour les technologies de PPG, notamment les revêtements en poudre, les revêtements de protection incendie, les revêtements diélectriques, les adhésifs et les mastics, les technologies de prétraitement de surface et d'e-coating. Son design modulaire permettra de conduire des projets indépendants simultanément dans les différentes zones d'application. Cette flexibilité vise à favoriser le développement de matériaux et de processus pour l'ensemble des clients actuels et potentiels.

« Ce centre d'application met en lumière le travail de PPG en R&D et en technologies d'application pour les batteries de VE, tout en jouant un rôle important dans le développement des talents locaux à Tianjin », a affirmé Thomas Li, vice-président de PPG, Asie-Pacifique, Revêtements automobiles. « Il montre nos efforts pour développer des technologies de pointe durables en Chine, et fournit à nos clients des solutions à valeur ajoutée. »

