PPG présente ses innovations en matière de peintures, de revêtements et de matériaux spéciaux qui améliorent la durabilité, l'efficacité et la mobilité.

PPG (NYSE : PPG) a aujourd'hui présenté ses dernières innovations aux médias, sur son site de production et de recherche et développement (R&D) à Amsterdam. L'événement a exposé les avancées dans trois domaines clés - la durabilité, l'efficacité et la mobilité - reflétant les objectifs de l'entreprise qui permettent à ses clients de réduire les coûts, diminuer leur empreinte environnementale et promouvoir le passage mondial aux véhicules électriques (VE).

Parmi les innovations récentes de PPG que l'événement expose figurent :

Les revêtements de protection contre l'incendie des batteries PPG CORACHAR® pour VE réduisent le poids, augmentent les performances des batteries et assurent la sécurité des passagers et des premiers secours en cas d'incendie.

Le revêtement en poudre PPG ENVIROCRON™ LUM est le tout premier revêtement en poudre commercial rétroréfléchissant. Le revêtement renvoie la lumière à sa source avec une diffusion minimale, ce qui permet aux objets tels que les bicyclettes et les barrières routières d'apparaître plus brillants la nuit.

Grâce à la plateforme numérique de stylisme couleur PPG MAVIS™, les concepteurs automobiles accélèrent considérablement le processus de création de nouvelles couleurs et d'effets pour leurs plus récents véhicules à l'aide d'une modélisation tridimensionnelle exceptionnellement réaliste.

La technologie de blocage UV+ PPG SOLARON BLUE PROTECTION™ offre une protection renforcée et durable des fenêtres d'avion contre l'exposition aux ultraviolets et la lumière bleue visible à haute énergie, contribuant ainsi à répondre à une préoccupation majeure de l'industrie aéronautique.

Le système PPG SPRAYMASTER™ est un pulvérisateur portable révolutionnaire spécialement conçu pour les boiseries extérieures. Jusqu'à 50 % plus rapide que l'application au pinceau/rouleau, cette solution permet un séchage rapide et une excellente opacité en une seule couche.

Le revêtement marin à base de silicone PPG SIGMAGLIDE™ 1290 empêche les espèces salissantes de se fixer sur un navire sans utiliser de biocides. Sa surface glissante réduit également de jusqu'à 20 % la demande d'énergie, ce qui aide le secteur du transport maritime à atteindre des objectifs clés en matière de durabilité.

Le système PPG MOONWALK® est un système automatisé de mélange de peinture de finition qui permet de gagner du temps, de réduire les déchets et de transformer la salle de mélange de finition en un environnement propre et sûr.

Les revêtements extérieurs pour bidons PPG iSENSE™ protègent les bidons contre les dommages et offrent des effets de surface sensoriels, tels qu'un toucher texturé ou des effets visuels comme le mat et le satiné. Cela permet aux marques de produire des designs uniques, ce qui améliore la différenciation des produits dans les rayons.

Les revêtements pour maçonnerie extérieure LIGHT & EASY™ de PPG contribuent à atténuer les problèmes rencontrés par les peintres qui doivent manipuler des bidons lourds. Ils réduisent de jusqu'à 30 % le poids de la peinture par rapport aux revêtements standard tout en offrant les mêmes performances.

«∘Présenter nos dernières avancées est un grand privilège∘», a déclaré Roald Johannsen, vice-président de PPG, Automotive Coatings, Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Notre expertise en matière de R&D est reconnue, nos ventes de nouveaux produits ayant représenté 24 % de nos ventes totales en 2021. En outre, 38 % de nos ventes de cette année étaient liées à des produits offrant un avantage en termes de durabilité. »

PPG se concentre sur les innovations produits qui promeuvent ses objectifs de durabilité pour 2025, notamment l'amélioration de la sécurité, la réduction de la consommation d'énergie et la minimisation des déchets tout au long de la chaîne de valeur. Pour en savoir plus sur les efforts de PPG en matière de durabilité, consultez sustainability.ppg.com.

