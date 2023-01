PPHE Hotel ravi d'une reprise post-pandémique meilleure que prévue

(Alliance News) - PPHE Hotel Group Ltd a déclaré jeudi avoir "dépassé" les attentes du marché en 2022, grâce à une forte reprise post-pandémie.

PPHE est un groupe immobilier hôtelier international basé à Amsterdam qui développe, possède et exploite des hôtels et des centres de villégiature.

Pour 2022, l'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires d'au moins 325 millions de livres sterling, contre 141,4 millions de livres sterling un an plus tôt. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait également augmenter, attendu à 93 millions GBP contre 25,1 millions GBP.

PPHE a attribué sa surperformance à la "forte demande de loisirs", notamment à Londres et en Croatie pendant l'été. Elle a également noté le retour des voyages d'affaires, notamment une forte demande pour les réunions et les événements au cours du quatrième trimestre, malgré les perturbations dues à la grève des chemins de fer au Royaume-Uni.

Le revenu déclaré des chambres de groupe pour l'année s'est élevé à 237,8 millions GBP, contre 84,4 millions GBP en 2021.

Le tarif moyen des chambres est passé à 160,40 GBP, contre 117,0 GBP en 2021, et en hausse de 25 % par rapport aux niveaux pré-pandémie de 2019.

Notamment, la force de la reprise de PPHE a permis de rétablir son dividende à 3,00 pence par action, alors qu'il était nul au premier semestre 2021.

PPHE a également déclaré avoir bien progressé dans son pipeline de développement, d'une valeur de plus de 200 millions de livres sterling, conformément aux plans préexistants.

La société prévoit d'ouvrir des propriétés à Zagreb en 2023, et à Rome et Londres en 2024.

Elle a également déclaré que la dynamique de réservation s'est poursuivie en janvier, soutenant les perspectives confiantes du conseil d'administration.

"Nous sommes ravis de la surperformance de PPHE en 2022. Notre stratégie axée sur les tarifs, nos emplacements de choix et nos marques très attrayantes ont continué à soutenir notre forte reprise post-pandémie, chaque trimestre s'améliorant par rapport au précédent. Le groupe est maintenant proche des niveaux de 2019 sur un certain nombre de mesures clés, y compris le revenu total des chambres et le RevPAR, et avec un tarif moyen des chambres nettement plus élevé ", a déclaré le directeur général Boris Ivesha.

"Bien que les pressions macroéconomiques demeurent à l'horizon 2023, nous sommes confiants dans la capacité du groupe à poursuivre la croissance de ses revenus et de son Ebitda. Nos nombreuses et passionnantes ouvertures de nouveaux hôtels, parallèlement à la poursuite de la reprise des voyages et des affaires sur nos marchés clés, continueront de nous aider à nous positionner fortement pour mener à bien notre ambitieuse stratégie de croissance."

La société a l'intention de présenter ses résultats annuels audités le 2 mars.

Jeudi matin, à Londres, les actions de PPHE se négociaient à 1 205,00 pence chacune, soit une hausse de 4,3 %.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.