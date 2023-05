PPHE Hotel transforme sa propriété de Berlin grâce à un investissement de 2,8 millions d'euros

(Alliance News) - PPHE Hotel Group Ltd a déclaré mardi qu'il en était aux "étapes avancées" d'un programme d'investissement de 2,8 millions d'euros qui transformera sa propriété de Berlin Mitte en un hôtel de la marque Art'otel.

PPHE a déclaré que le programme d'investissement transformera la propriété en un hôtel "haut de gamme et de style de vie".

L'exploitant de l'hôtel et du centre de villégiature a expliqué que ce repositionnement impliquera une rénovation des espaces publics de l'hôtel et la création d'un spa et d'un espace de bien-être.

La phase finale du programme de repositionnement comprendra la rénovation des 109 chambres et suites, des salles de bains et des couloirs, a précisé PPHE. Elle devrait être achevée à la fin du premier trimestre 2024.

Le directeur général Boris Ivesha a déclaré : "Nous sommes ravis de transformer l'art'otel Berlin Mitte pour en faire notre dernier art'otel de nouvelle génération. Au cours des 12 prochains mois, nous prévoyons d'ouvrir de nouveaux établissements art'otel à Zagreb, Rome et Londres Hoxton, et nous avons l'intention de développer la marque par le biais d'un certain nombre de nouvelles acquisitions et de partenariats de coentreprise".

Les actions de PPHE étaient en hausse de 2,2 % à 1 123,90 pence mardi matin à Londres.

