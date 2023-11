PPHE Hotel Group est une société internationale d'immobilier hôtelier basée aux Pays-Bas. Le portefeuille de la société comprend des actifs en pleine propriété et en location longue durée en Europe. Le principe directeur de PPHE Hotel Group est de générer des rendements d'exploitation attrayants et une appréciation du capital à long terme. Par le biais de ses filiales, d'entités contrôlées conjointement et d'associés, il possède, co-proprie, développe, loue, exploite et franchise des biens immobiliers hôteliers. Il se concentre principalement sur les hôtels, les centres de villégiature et les campings dans les destinations touristiques. PPHE Hotel Group bénéficie d'une licence du groupe hôtelier Radisson pour développer et exploiter des hôtels et des centres de villégiature de la marque Park Plaza en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. En outre, PPHE Hotel Group est propriétaire à 100 % de la marque art'otel, qu'il exploite, et sa filiale croate est propriétaire des marques Arena Hotels & Apartments et Arena Campsites, qu'elle exploite. Le groupe PPHE Hotel détient également une participation majoritaire dans Arena Hospitality Group.