Rebond des prix à la production et à l'importation en janvier

Zurich (awp) - Les prix à la production et à l'importation (PPI) sont repartis de l'avant en janvier, après avoir marqué un coup d'arrêt en décembre. L'indice afférent calculé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) s'est enrobé de 0,6% en glissement mensuel pour atteindre 105,7 points. Sur un an, le renchérissement s'établit à 5,4%.

La facture pour les produits locaux a progressé de 0,5% sur un mois, mue par les prix du gaz et des montres notamment. Instruments et dispositifs médicaux ou dentaires en revanche sont devenus plus abordables, relate le point de situation périodique diffusé lundi par l'OFS.

Les prix des produits importés ont enflé de 0,8%, alimentés par les hydrocarbures pour l'essentiel. L'embonpoint est dans une moindre mesure attribuable également aux métaux non-ferreux, au matériel informatique ou à encore certains fruits et légumes. Les équipements médico-dentaires sont par contre aussi devenus meilleur marché.

Au sein de la production helvétique, les biens destinés au marché autochtone se sont alourdis de 0,4%, quand le renchérissement a été moins marqué pour les exportations (0,2%).

