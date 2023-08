PPL Corporation est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités : - transmission et distribution d'électricité en Pennsylvanie (41,4% du CA) ; - production, transmission et distribution d'électricité au Kentucky (31,5%) ; - production, transmission et distribution d'électricité et de gaz naturel au Kentucky (27,1%).

Secteur Services multiples aux collectivités