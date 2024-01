PR Technology Inc. a accueilli M. Ki Hun Chung et M. Sunsik So au sein de son conseil d'administration. M. Ki Hun Chung, âgé de 70 ans, réside actuellement en Corée du Sud. Il a poursuivi ses études à l'école supérieure de commerce de l'université de Soongsil, démontrant ainsi son engagement en faveur de l'excellence académique.

Un chapitre important de sa carrière s'est déroulé pendant son mandat à l'hôpital intégré de Daejeon du ministère de la défense nationale, où il a apporté des contributions substantielles au département de la planification et de la gestion. Au-delà des soins de santé, M. Chung a mis son expertise au service de l'industrie des médias en tant que conseiller permanent pour e-news Today, offrant des conseils avisés. Son leadership s'est étendu au monde de l'entreprise, puisqu'il a assumé des rôles de représentant à la fois chez Pozopia Co.

Ltd. et Gold P&G Co. Ltd. Cet éventail d'expériences reflète la polyvalence et l'engagement durable de M. Chung dans divers domaines, laissant un impact indélébile sur les organisations qui ont eu la chance de l'avoir à leurs côtés. M. Sunsik So, âgé de 54 ans, réside actuellement en Corée du Sud, où il a mené une brillante carrière de juriste.

Diplômé de l'université de Hanyang, il a passé avec succès l'examen judiciaire en 2005. Sunsik a commencé son parcours professionnel en tant qu'avocat dans un cabinet juridique, acquérant une expérience précieuse dans les pratiques juridiques du secteur public. Passant au secteur privé, il a apporté son expertise juridique en tant que juriste d'entreprise chez IPartners Co Ltd et NobleAuto Co Ltd. SunSik a assumé un rôle de leader en tant que directeur de Double Rainbow Co Ltd, contribuant de manière substantielle au succès de l'entreprise.

Actuellement, SunSik est le représentant de l'Angkor Kulen Cable Car, ce qui démontre sa capacité à relever divers défis juridiques dans différents secteurs d'activité. SunSik So n'excelle pas seulement en tant que professionnel du droit, mais sert également de pont entre les contextes linguistiques et culturels.