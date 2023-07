Les groupes italiens de la mode de luxe, qui pendant des décennies ont jalousement gardé leur indépendance, ont commencé à s'associer pour protéger leurs chaînes d'approvisionnement et les racines italiennes des petites entreprises, faisant ainsi preuve d'un nouvel esprit de collaboration.

Le contrôle de la chaîne d'approvisionnement est devenu de plus en plus important pour les marques de luxe, car il permet de s'assurer que les produits arrivent à temps dans les magasins et d'éviter les risques de réputation liés à l'approvisionnement en matières premières ou aux conditions de travail.

La mosaïque italienne d'ateliers artisanaux spécialisés et de marques familiales offre des opportunités particulièrement riches pour les grandes entreprises qui disposent des liquidités nécessaires pour nouer des relations par le biais d'investissements.

C'est dans cet esprit que Prada et Ermenegildo Zegna, une autre marque de mode italienne, ont acquis en juin une participation minoritaire dans l'entreprise de tricots Luigi Fedeli e Figlio, basée à Monza, au nord de Milan.

L'entreprise familiale, qui se concentre sur le cachemire et les pulls, a été fondée en 1934 et est distribuée dans 13 boutiques en nom propre et environ 400 magasins multimarques dans le monde entier.

Prada et Zegna avaient déjà investi conjointement dans Filati Biagioli Modesto S.p.A. en 2021, acquérant ainsi une participation majoritaire dans l'un de leurs fournisseurs, spécialisé dans la production de cachemire et d'autres fils de luxe.

"Nous avons investi dans Biagioli pour relancer une entreprise qui était en crise, tandis que pour Fedeli, il s'agit d'aider l'entreprise à se développer", a déclaré à Reuters Patrizio Bertelli, actionnaire principal et président du groupe Prada.

M. Bertelli, âgé de 77 ans, a ajouté que les petites entreprises italiennes ont dû, au cours des deux dernières décennies, jongler entre le passage de témoin d'une génération de la famille à la suivante et des questions plus complexes telles que l'expansion sur de nouveaux marchés.

"Les marques italiennes ont voulu faire cavalier seul pendant trop longtemps, puis elles ont soudain réalisé qu'il n'était pas toujours possible de faire cavalier seul et ont commencé à regarder autour d'elles", a-t-il ajouté.

DE NOMBREUX PETITS FABRICANTS

L'Italie abrite des milliers de petits fabricants qui couvrent 50 à 55 % de la production mondiale de vêtements de luxe et d'articles en cuir, selon les calculs de la société de conseil Bain.

Biagioli et Fedeli sont deux exemples différents de l'importance accordée au "made in Italy" et de la contribution au renforcement de la chaîne d'approvisionnement italienne, directement ou indirectement", a déclaré Gildo Zegna, 67 ans, président-directeur général d'Ermenegildo Zegna.

M. Bertelli et moi-même voulons préserver les joyaux du "made in Italy" et maintenir le savoir-faire dans le pays", a ajouté M. Zegna.

Les groupes italiens sont confrontés à la concurrence des géants français du luxe, tels que LVMH ou Kering, propriétaire de Gucci, qui ont également racheté des fournisseurs en Italie au fil des ans, notamment dans le secteur du cuir.

LVMH a annoncé en mai qu'il avait pris une participation majoritaire dans le groupe Nuti Ivo, une société italienne spécialisée dans la fabrication de produits en cuir depuis 1955.

Les sociétés de capital-investissement ont également perçu une opportunité d'investissement et ont commencé à regrouper des fournisseurs au sein d'entités plus importantes.

Jean-François Palus, directeur général de Kering, a déclaré que le groupe de luxe cherchait de plus en plus à internaliser la production.

C'est une question de traçabilité, mais aussi de qualité, d'approvisionnement en matériaux, de délais plus courts pour produire des biens et les mettre sur le marché, et de concurrence entre les marques pour les artisans spécialisés, a-t-il déclaré.

DES RELATIONS PLUS ÉTROITES

Il existe également d'autres exemples de coopération franco-italienne, comme l'accord par lequel Chanel a pris une participation dans la société de fil de cachemire Cariaggi Lanificio, en partenariat avec Brunello Cucinelli.

"L'Italie n'a pas créé de pôle (majeur) du luxe, mais nous avons des entrepreneurs qui ont la capacité d'activer les bonnes relations au bon moment", a déclaré Stefania Lazzaroni, directrice générale de l'association italienne de l'industrie du luxe Altagamma.

"L'approche a changé, (elle est) beaucoup plus collaborative - pour faire face à des défis plus complexes", a-t-elle ajouté.

En effet, la décision de Prada et Zegna d'investir ensemble est née d'une amitié renforcée par les récents temps difficiles.

"Nous avons appris à mieux nous connaître pendant la pandémie de COVID, à un moment difficile pour l'industrie, lorsque nous avions besoin de nous soutenir mutuellement", a déclaré M. Zegna, ajoutant que les réunions organisées par la Camera Nazionale della Moda, l'organe de l'industrie, ont joué un rôle fondamental.

Roberto Costa, responsable du Global Luxury Investment Banking pour Citigroup, a déclaré que des relations de travail plus étroites reflétaient une approche plus confiante et plus ouverte de la part des marques italiennes.

"Les groupes italiens sont aujourd'hui plus managériaux, plus organisés et plus forts, ce qui les rend plus ouverts à une réflexion commune", a-t-il déclaré. Mais il ne voit pas nécessairement de grandes transactions se profiler à l'horizon.

"Il y a une plus grande capacité à se parler, mais cela ne veut pas dire qu'il y aura nécessairement des fusions", a-t-il ajouté.

Zegna et Bertelli siègent désormais ensemble au conseil d'administration de Fedeli et Biagioli, ce qui laisse une marge de manœuvre pour d'autres investissements en aval de la chaîne d'approvisionnement.

"Si de nouvelles opportunités se présentent, nous les saisirons. Reste à savoir si nous le ferons ensemble ou non", a déclaré M. Zegna.