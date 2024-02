Pradeep Metals Limited est une société holding basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication et la vente de composants forgés et usinés pour divers secteurs. Ses segments comprennent le forgeage et l'usinage en matrice fermée et la production d'énergie. Ses produits comprennent les catégories de matériaux, les vannes, les engrenages et l'automobile, les collecteurs, les brides forgées et l'ingénierie générale. Elle propose des pièces forgées complexes en acier inoxydable, en acier allié et en acier au carbone sous forme de composants usinés finis et semi-finis. Elle propose ses produits à ses clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suède, au Danemark, en France, en Allemagne, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Argentine. Son usine de fabrication est intégrée avec diverses installations pour l'inspection, les essais, la coupe, la fabrication de matrices et d'outils, le forgeage, le traitement thermique, la finition, l'usinage, le nettoyage, le traitement de surface et l'assemblage. L'entreprise produit également de l'électricité à partir de turbines éoliennes, qu'elle fournit à la Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL).

Secteur Acier