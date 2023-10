Praemium Limited est un fournisseur d'outils d'administration de portefeuille, de plateformes d'investissement et de planification financière pour le secteur de la gestion de patrimoine. La société fournit des comptes gérés virtuels et des licences de logiciels de planification financière et administre la plateforme australienne de comptes gérés. La technologie de portefeuille d'investissement de la société est connue sous le nom de Praemium Virtual Managed Accounts (VMA) et est disponible à la fois directement et intégrée dans sa technologie de comptes gérés. Par l'intermédiaire de Praemium VMA, la société offre une gamme de services de gestion de portefeuille utilisés par les comptables, les conseillers financiers, les agents de change, les administrateurs de fonds de pension autogérés (SMSF) et les grandes institutions qui, en général, relookent et regroupent les services pour leurs propres clients. La plateforme d'investissement Managed Account de la société en Australie est un programme d'investissement de gestion réglementé. Son compte géré unifié (Unified Managed Account - UMA) permet d'avoir une vue consolidée des actifs d'investissement conservés et non conservés.