Praemium Limited est un fournisseur d'outils d'administration de portefeuille, de plateformes d'investissement et de planification financière pour le secteur de la gestion de patrimoine. La société est engagée dans la fourniture de comptes gérés virtuels et de licences de logiciels de planification financière, ainsi que dans l'administration de la plateforme australienne de comptes gérés. Le portail des investisseurs de la société permet aux utilisateurs de fournir un service numérique et de donner aux clients un accès continu à leur portefeuille sur n'importe quel appareil intelligent. Cela permet de passer moins de temps sur les mises à jour du portefeuille et plus sur l'engagement avec les clients sur la stratégie, les objectifs et les progrès. Le portail des investisseurs permet aux clients d'accéder en ligne à des informations actualisées, telles que les valorisations, les ventilations d'actifs, les graphiques de performance et les transactions de trésorerie et d'échange. Son SuperSMA permet aux membres d'accéder à une gamme d'investissements via le programme d'investissement géré enregistré The Separately Management Account (compte à gestion séparée).