Prairie Operating Co. est une société énergétique indépendante engagée dans le développement, l'exploration et la production (E&P) de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN). La société est également une entreprise de cryptographie axée sur l'extraction de crypto-monnaies. La société opère à travers deux segments : E&P et Cryptocurrency Mining. Le segment E&P est engagé dans le développement, l'exploration et la production de pétrole, de gaz naturel et de LGN. Ce secteur consiste en certaines concessions pétrolières et gazières sans production pétrolière ou gazière existante. Ses activités se concentrent sur l'obtention des permis nécessaires pour commencer à forer des puits. Le segment Cryptocurrency Mining utilise des ordinateurs spéciaux de minage de crypto-monnaies (mineurs) pour résoudre des algorithmes cryptographiques complexes afin de soutenir la blockchain Bitcoin. Les mineurs mesurent leur puissance de traitement, connue sous le nom de puissance de hachage, en termes de nombre d'algorithmes de hachage résolus (hachages) par seconde, ce qui correspond au taux de hachage du mineur.