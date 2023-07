Praj Industries Limited est une société de biotechnologie basée en Inde. Les secteurs d'activité de la société comprennent BioEnergy, Praj HiPurity Systems (PHS), Critical Process Equipment & Skids (CPES), Wastewater Treatment, et Brewery & Beverages. Son portefeuille BioEnergy comprend des solutions technologiques pour les biocarburants conventionnels, tels que l'éthanol produit à partir de matières premières sucrées et amylacées ; les biocarburants avancés, tels que l'éthanol et le biogaz comprimé ; les biocarburants ; et les biocarburants futurs, tels que le bio-méthanol et le bio-hydrogène. La filiale de la société, PHS, propose des systèmes d'eau de haute pureté et des systèmes de processus modulaires, y compris des solutions basées sur la fermentation, aux clients engagés dans la biopharmacie, les formulations stériles, les produits injectables complexes et les nutraceutiques. CPES est spécialisée dans la conceptualisation, l'ingénierie et la fabrication d'ensembles de processus modulaires pour les secteurs de la transition énergétique. Elle propose des usines, des équipements et des solutions technologiques personnalisés aux clients de l'industrie de la brasserie et des boissons.

Secteur Construction et ingénierie