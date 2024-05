Praj Industries Limited est une société de biotechnologie industrielle basée en Inde. La société est active dans le domaine de l'ingénierie des processus et des projets. Elle fournit également des services de conception et d'ingénierie. Sa plateforme BioMobility offre des solutions technologiques à l'échelle mondiale pour produire des carburants de transport renouvelables. Le portefeuille Bio-Prism de la société comprend des technologies pour la production de produits chimiques et de matériaux renouvelables. Les secteurs d'activité de la société comprennent la bioénergie, les systèmes Praj HiPurity, les équipements de traitement critiques et les skids, le traitement des eaux usées, ainsi que les brasseries et les boissons. Ses solutions de bioénergie comprennent l'éthanol de première génération (1G), qui offre des solutions pour les matières premières sucrées et des solutions pour les matières premières amylacées. Ses technologies comprennent BIOSYRUP, EcoCool, MAXIMOL, Celluniti et enfinity. La société propose des solutions respectueuses de l'environnement grâce à un système de rejet liquide nul (ZLD). Elle offre divers services, tels que la fermentation, la déshydratation et le traitement des effluents, entre autres.

Secteur Construction et ingénierie