Praj Industries Limited a annoncé un changement de secrétaire général et de responsable de la conformité : M. Dattatraya Nimbolkar (ACS : A4660) a quitté le poste de secrétaire général et de responsable de la conformité (Key Managerial Personnel) de la société avec effet à la fermeture des bureaux le 31 décembre 2023. Lors de sa réunion du 31 octobre 2023, le conseil d'administration a nommé M. Anant Bavare (AEC : A21405) au poste de secrétaire général et de responsable de la conformité (personnel d'encadrement clé) de la société, avec effet au 1er janvier 2024. M. Anant Bavare, membre associé de l'Institute of Company Secretaries of India (ACS No.

21405) est diplômé en droit et possède plus de 23 ans d'expérience dans le domaine du secrétariat et du droit. Il a rejoint Praj Industries Ltd. le 14 décembre 2017 en tant que secrétaire général adjoint.