Praxis Precision Medicines, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société s'engage à traduire les connaissances génétiques en développement de thérapies pour les troubles du système nerveux central (SNC) caractérisés par un déséquilibre neuronal. Ses produits en phase de développement comprennent le PRAX-114, le PRAX-944 et le PRAX-562. Le PRAX-114 est un modulateur allostérique positif (PAM) à récepteur d'acide gamma-aminobutyrique A (GABAA), de préférence extrasynaptique, pour le traitement des patients souffrant de trouble dépressif majeur (TDM) et de dépression périménopausique (PMD). Le PRAX-944 est un inhibiteur sélectif différencié de petites molécules du canal calcique de type T, pour le traitement des tremblements essentiels (ET). Le PRAX-562 est un inhibiteur sélectif et persistant du courant de sodium en cours de développement pour le traitement d'une série de troubles du SNC.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale