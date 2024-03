Praxis Precision Medicines, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. Elle se concentre sur l'application des connaissances sur les épilepsies génétiques au développement de thérapies pour les troubles du système nerveux central (SNC) caractérisés par des déséquilibres entre l'excitation et l'inhibition neuronales. La société applique des connaissances génétiques à la découverte et au développement de thérapies pour les troubles neurologiques par le biais de deux plates-formes propriétaires, en s'appuyant sur sa compréhension des cibles biologiques et des circuits communs dans le cerveau. Sa plateforme comprend Cerebrum, une plateforme de petites molécules, qui utilise la compréhension de l'excitabilité neuronale et des réseaux neuronaux et applique une série d'outils informatiques et expérimentaux pour développer des thérapies de précision par voie orale ; et Solidus, une plateforme d'oligonucléotides antisens (ASO), qui cible la découverte de la médecine de précision et le moteur de développement ancré sur une méthodologie informatique propriétaire. Ses produits candidats comprennent PRAX-944, PRAX-562, PRAX-628 et PRAX-222.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale