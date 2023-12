PreAxia Health Care Payment Systems Inc. est engagée dans le développement, la distribution, le marketing et la vente de services et de produits de traitement des paiements dans le domaine de la santé. La plateforme PreAxia de la société aide au traitement et à la gestion des comptes, y compris la gestion des comptes des titulaires de cartes et des clients, le rapprochement et le règlement financier, et les rapports aux clients sont entièrement opérationnels. La société offre ses services aux courtiers indépendants, aux conseillers financiers et aux petites et moyennes entreprises. La société développe également des systèmes logiciels pour l'émission de cartes de paiement de santé et des services de traitement des transactions financières qui sont gérés par un centre de données. La filiale de la société est PreAxia Health Care Payment Ltd. (PreAxia Payment). PreAxia Payment est en train de développer un système d'accès en ligne et de créer un compte de dépenses de santé qui facilite le paiement par carte et les services de traitement pour les administrateurs tiers, les compagnies d'assurance et autres.

Secteur Services et conseils en informatique