Precia Molen : Euroland Corporate relève sa cible

Euroland Corporate réitère sa recommandation 'achat' sur Precia Molen avec un objectif de cours relevé de 245 à 322 euros, à la suite d'une 'excellente publication' et de la mise à jour des perspectives de développement.



Le bureau d'études met en avant des résultats annuels 'de très bonne facture dans un environnement toujours impacté par la crise', avec un CA 2020 stable à 135,9 millions d'euros, mais une marge d'EBITDA en hausse à 14,1% contre 13,6% en 2019.



Notant aussi l'entrée en négociations exclusives de la société pour le rachat de 100% de Creative IT, Euroland Corporate se déclare 'confiant dans la reprise d'une trajectoire de croissance rentable pour Precia Molen'.



