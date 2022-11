Precia : Chiffre d'affaires Consolidé du troisième trimestre 2022

Privas, le 15 novembre 2022, 18h

Forte croissance du chiffre d'affaires sur le troisième trimestre (+ 9,6 %)

Et à fin septembre : 9,5 M€ (+ 8,8 % vs. YTD 09-2021)

(en K€) 2022 2021 Evolution 2020 CA - 1er trimestre (*) 38 318 35 424 8,2 % 29 784 CA - 2ème trimestre 40 007 36 853 8,6 % 32 773 CA - 1er semestre 78 325 72 277 8,4 % 62 557 CA - 3ème trimestre (*) 39 712 36 230 9,6 % 34 590 CA - Cumulé 9 mois 118 037 108 507 8,8 % 97 147

(*) Chiffres non audités

Forte croissance à fin septembre : +8,8% - dont une croissance organique robuste de +5,9%

Au cours du 3ème trimestre 2022, le Groupe Precia Molen a confirmé sa dynamique, avec un chiffre d'affaires de 39,7 M€ (+9,6% par rapport en 2021, soit une croissance de 14,8% par rapport à 2020). La croissance organique du trimestre se monte 6,9 %, caractérisée par la forte croissance de la France et de reste du monde.

Sur les neufs premiers mois de l'année 2022, le chiffre d'affaires est de 118 M€, en hausse de + 8,8 % par rapport à la même période en 2021. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique se monte à + 5,9 %, l'impact des évolutions de périmètre est de + 2,0 %, les effets devise sont de + 0,9 %. Elle se caractérise par la très bonne performance de la France, notre marché historique, avec une croissance de +7,0 %, notamment sur Precia SA dont le portefeuille de commande demeure élevé. Le reste de l'Europe affiche quant à lui une croissance plus modérée, de 1,3 %, marqué notamment par la bonne performance de l'Irlande, le Royaume-Uni et un recul aux Pays-Bas et en Belgique. Les autres zones affichent une belle performance à +13,9%, dont l'essentiel s'explique par une très forte croissance de notre filiale indienne, et dans une moindre mesure par nos filiales marocaine, brésilienne et américaine malgré une baisse sur la Malaisie et la Chine due à une base de comparaison 2021 très élevée.

Perspectives 2022 : confirmation d'un objectif de chiffre d'affaires compris entre 160 et 165 millions d'Euros.

A fin septembre, le groupe bénéficie toujours d'un carnet de commande en nette progression et n'a pas subi de forte rupture d'approvisionnement malgré certaines tensions, il confirme ainsi que le chiffre d'affaires du groupe pour l'année 2022 est attendu au-dessus de 160 et 165 millions d'euros.

Le Président du Directoire

Frédéric MEY

A propos du Groupe Precia Molen

Le groupe Precia Molen assure la conception, la fabrication, la vente, l'installation, la maintenance et la vérification d'instruments de pesage statique industriel et commercial et de pesage et dosage en continu. Ces solutions sont destinées aussi bien à l'industrie lourde (mines, carrières, sidérurgie, énergie, environnement…) qu'à l'industrie légère (agro-alimentaire, chimie, transport et logistique...) et également aux administrations (postes, collectivités territoriales…).

De la conception à la maintenance, le Groupe Precia-Molen couvre l'ensemble des besoins des professionnels en matière de pesage. Precia-Molen est présent sur les cinq continents, à travers 22 filiales commerciales et de service ainsi qu'un vaste réseau d'agents. Il dispose de neuf sites de production (France, Pays-Bas, en Inde, au Royaume-Uni, au Maroc, en Australie, en Pologne et en Lituanie) et trois sites d'assemblage (Brésil, USA, Malaisie). Le Groupe mène une politique d'innovation dynamique et il est labellisé Entreprise Innovante par Oseo. Precia Molen est cotée sur le compartiment C de NYSE-Euronext Paris (code ISIN FR0000060832 - Mnemo : PREC). - Plus d'information sur www.preciamolen.com