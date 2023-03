Precia : Chiffre d'affaires consolidé 2022

La croissance provient de la performance de la France, notre marché historique, avec une hausse du chiffre d'affaires de +4,6 M€ (+4,9 %) et un portefeuille de commandes qui demeure très élevé. Le reste de l'Europe affiche des performances plus contrastées. Le chiffre d'affaires de la zone est globalement en retrait de 2,4 %, malgré les bonnes performances de l'Irlande et du Royaume-Uni, qui ne compensent pas les Pays-Bas, qui avaient bénéficié d'une commande exceptionnelle en 2021, et la Lituanie, dont le marché est impacté par la guerre en Ukraine. Les autres zones affichent une belle performance à +17,1% (+12,2% à périmètre et taux de change constants), dont l'essentiel s'explique par une très forte croissance des filiales indienne, marocaine et américaine.

Perspectives 2023 :

A fin décembre 2022, le Groupe bénéficiait d'un carnet de commandes élevé, et les prises de commandes de début d'exercice confirment cette tendance positive.

Glossaire

Effet périmètre: Le retraitement de périmètre des entités entrantes consiste :

pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours ;

pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1er septembre de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente.

Il n'y a pas d'entité sortante sur la période.

Effet de change : Le retraitement de l'effet du taux de change consiste à calculer aux taux de change de l'année précédente les agrégats de l'année en cours.

Le Président du Directoire

Frédéric MEY

Contacts :

PRECIA MOLEN

BP 106 - 07001 PRIVAS CEDEX

Tél. : +33 4 75 66 46 77

E-mail pmcontact@preciamolen.com

A propos du Groupe Precia Molen

Depuis plus de 70 ans, PRECIA MOLEN assure la conception, la fabrication, la vente, l'installation, la maintenance et la vérification d'instruments de pesage statique industriel et commercial et de pesage et dosage en continu. Ces solutions sont destinées aussi bien à l'industrie lourde (mines, carrières, sidérurgie, énergie, environnement…) qu'à l'industrie légère (agro-alimentaire, chimie, transport et logistique...) et également aux administrations (postes, collectivités territoriales…). De la conception à la maintenance, le groupe PRECIA MOLEN couvre l'ensemble des besoins des professionnels en matière de pesage. Créé en 1951 et basé à Privas en Ardèche, PRECIA MOLEN est présent sur les cinq continents, au plus près des besoins de ses clients. Le groupe dispose de neuf sites de production dans le monde et compte plus de 1350 collaborateurs au total. PRECIA MOLEN est coté sur le compartiment B de NYSE-Euronext Paris (code ISIN FR0014004EC4 - Mnemo : PREC).

Plus d'information sur www.preciamolen.com