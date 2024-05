Le groupe Precia Molen assure la conception, la fabrication, la vente, l'installation, la maintenance et la vérification d'instruments de pesage statique industriel et commercial et de pesage et dosage en continu. Ces solutions sont destinées aussi bien à l'industrie lourde (mines, carrières,

De la conception à la maintenance, le Groupe Precia-Molen couvre l'ensemble des besoins des professionnels en matière de pesage. Precia-Molen est présent sur les cinq continents, à travers 22 filiales commerciales et de service ainsi qu'un vaste réseau d'agents. Il dispose de neuf sites de production (France, Pays-Bas, en Inde, au Royaume-Uni, au Maroc, en Australie, en Pologne et en Lituanie) et trois sites d'assemblage (Brésil, USA, Malaisie). Le Groupe mène une politique d'innovation dynamique et il est labellisé Entreprise Innovante par Oseo. Precia Molen est cotée sur le compartiment C de NYSE-Euronext Paris (code ISIN FR0000060832 - Mnemo : PREC). - Plus d'information sur www.preciamolen.com

Privas, 28 May 2024, 6PM

About Precia Molen

PRECIA MOLEN designs and manufactures, sells and maintains systems and solutions of industrial and commercial static weighing and of continuous weighing and dosing equipment. Main clients are heavy industries (mines, quarries, steel, environment, energy…) and light industries (food, chemicals, transportation and logistics…) and also public sectors (posts, local authorities…).

From design to after sales service, PRECIA-MOLEN is able to provide total weighing solutions for all businesses Precia Molen is present in 42 countries, with 22 commercial subsidiaries and a large network of selling agents. It has nine production plants (France, The Netherlands, India, the United Kingdom, Morocco, Australia, Poland and Lithuania) and three assembly sites (Brazil, USA, Malaysia). The Group pursues a large research and innovation program, and has been granted an "Innovating Company" status by French authority Oseo.

Precia Molen is listed on NYSE Euronext's C compartment in Paris (code ISIN FR0000060832 - Mnemo: PREC). - More information on

www.preciamolen.com