Precia Molen : dynamique confirmée au 3ème trimestre

Precia Molen a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 39,7 millions d'euros au titre de son troisième trimestre, soit une hausse de 9,6% par rapport à la même période de 2021.



Le fabricant d'instruments de pesage industriel indique que sa croissance organique s'est élevée à 6,9% au cours du trimestre, essentiellement sous l'impulsion du dynamisme du marché français.



Sur les neufs premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 118 millions d'euros, en hausse de 8,8% par rapport à la même période en 2021.



A périmètre et taux de change constants, sa croissance organique à fin septembre se monte à 5,9%, la très bonne performance de la France (+7%), son marché historique, ayant plus que compensé une croissance plus modérée (+1,3%) dans le reste de l'Europe.



Precia - qui assure toujours bénéficier d'un carnet de commande en nette progression sans véritable rupture d'approvisionnement - a par ailleurs confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 160 et 165 millions d'euros.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action progressait de plus de 4% mercredi suite à la publication de ces chiffres.



