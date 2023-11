Precia est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'instruments de pesage commercial et industriel. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - vente d'équipements de pesage : instruments de pesage standard, ponts-bascules pour camions et wagons, instruments de dosage de vrac, etc. (marque Precia-Molen) ; - prestations de services : prestations d'installation de matériels neufs, d'entretien et de réparation de matériel de pesage de toutes marques, de vérification des équipements utilisés dans le commerce. 61,9% du CA est réalisé en France.

Secteur Equipements et composants électriques