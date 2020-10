Precia : Nombre d'actions et droit de vote au 30 septembre 2020

Privas, le 3 octobre 2020, 18h00

Nombre d'actions et droits de vote

PRECIA Code FR0000060832

Date d'arrêté : 30/09/2020

Article 223-16 du règlement général de l'AMF

Actions du capital 573 304 Droits de vote théoriques (1) 857 127 Actions privées de droits de vote Autodétention au nominatif (2) 32 663 Autodétention au porteur * (3) 0 Autres * (4) 0 Droits de vote exerçables* 824 464 *= (1) - [(2) + (3) + (4)]

Contacts :

PRECIA MOLEN

BP 106 - 07001 PRIVAS CEDEX

Tél. : +33 4 75 66 46 77

E-mail pmcontact@preciamolen.com

