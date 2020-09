Precia : Rapport Financier Semestriel 2020 0 30/09/2020 | 22:19 Envoyer par e-mail :

BM&A implid Audit 11 rue de Laborde 79, Cours Vitton 75008 Paris 69006 LYON PRECIA S.A. Société Anonyme Siège social 104 Route du Pesage 07000 Veyras RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2020 Période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020 BM&A implid Audit 11 rue de Laborde 79 Cours Vitton 75008 Paris 69006 LYON 2/3 PRECIA S.A. Siège social : 104 Route du Pesage - 07000 Veyras Capital social : € 2.200.000 Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2020 Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 Mesdames, Messieurs les Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : · l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société PRECIA S.A., relatifs à la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; · la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du directoire le 28 septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I - Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. BM&A PRECIA S.A. implid Audit Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2020 29 septembre 2020 3/3 Il - Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 28 septembre 2020 commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Lyon, le 29 septembre 2020 Les Commissaires aux Comptes BM&A Alexis Thura implid Audit Bruno Guillemois Associé Associé PRECIA SA Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance Au capital de 2 200 000 € Siège social à VEYRAS (Ardèche) - 104 Route du Pesage 386 620 165 R.C.S. AUBENAS Rapport Financier Semestriel 2020 PRECIA SA Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance Au capital de 2 200 000 € Siège social à VEYRAS (Ardèche) - 104 Route du Pesage 386 620 165 R.C.S. AUBENAS Comptes consolidés résumés Semestriels 2020 I COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 2020 (En milliers d'euros.) Notes 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Chiffre d'affaires 3.1 62 557 136 120 67 851 Achats consommés (12 930) (30 545) (15 587) Charges de personnel 3.2 (28 856) (60 777) (30 740) Charges externes (11 364) (26 444) (12 803) Impôts et taxes (1 154) (1 582) (1 134) Amortissements (3 403) (6 374) (3 021) Variation des stocks en cours et produits finis (501) 847 793 Autres produits d'exploitation 217 613 475 Autres charges d'exploitation (22) (126) (86) Résultat opérationnel 4 544 11 732 5 748 Produits de trésorerie et équivalents 113 292 156 Coût de l'endettement financier brut (169) (264) (137) Coût de l'endettement financier net 3.3 (56) 28 19 Gains et pertes sur taux de change (337) 111 25 Charge d'impôt sur le résultat 3.4 (1 928) (4 949) (2 404) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 223 6 922 3 388 Intérêts ne conférant pas le contrôle 255 619 294 Part du Groupe 1 968 6 303 3 095 Résultat de base par action et dilué (en euro) 2.10 3,6 11,7 5,7 II TABLEAU DU RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES (En milliers d'euros.) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Résultat net de l'ensemble consolidé 2 223 6 922 3 388 Ecarts de conversion (386) 1 44 76 Ecarts actuariels - (772) (648) Actifs disponibles à la vente - - - Instruments dérivés de couverture - - - Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres, part du Groupe, hors entités mises en équivalence (386) (728) (573) QP gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres hors entités mises en équivalence - - Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part du Groupe (386) (728) (573) Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part des intérêts ne conférant pas le contrôle (110) 5 27 Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (496) (723) (546) Total des produits et charges de la période 1 727 6 199 2 843 1 Inclut 335 K€ d'écarts de conversion de devises sur comptes courants entre la société-mère et ses filiales, dont le règlement n'est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible, et qui sont à ce titre considérés comme des quasi-fonds propres conformément à IAS21. L'impact sur les gains et pertes de change est de 452 K€, l'impact sur les impôts différés est de 145 K€, l'impact net est donc de 307 K€. III BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2020 (En milliers d'euros.) Actif Notes 30/06/2020 31/12/2019 Actifs non courants : Goodwills 2.1.1 21 380 21 630 Autres Immobilisations incorporelles 2.2 et 2.3 861 775 Droits d'utilisation 2.2 et 2.3 6 561 6 788 Immobilisations corporelles 2.2 et 2.3 22 475 21 613 Actifs financiers 1 092 1 012 Impôts différés actif 2.9 1 840 1 770 Total 54 209 53 588 Actifs courants : Stocks et en-cours 2.5 20 600 18 729 Créances clients et autres créances 2.6 33 697 33 108 Créance d'impôt exigible 417 38 Autres débiteurs 2.7 3 241 2 994 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.8 28 466 24 724 Total 86 421 79 593 Total général 140 629 133 181 Passif Notes 30/06/2020 31/12/2019 Capitaux propres : Capital 2.10 2 200 2 200 Prime d'émission, de fusion, d'apport 4 487 4 487 Réserves consolidées 62 525 56 608 Actions propres 2.10 (3 154) (3 154) Résultat consolidé part du Groupe 1 968 6 303 S/Total Capitaux propres attribuables au Groupe 68 025 66 443 Intérêts ne conférant pas le contrôle : 2.11 Dans les réserves 3 652 3 282 Dans les résultats 255 619 Total Capitaux propres 71 932 70 344 Passifs non courants : Provisions long terme 2.13 5 096 4 831 Dettes financières long terme 2.12 12 577 9 102 Dettes de location long terme 2.12 4 587 4 715 Autres passifs non courants - - Total 22 261 18 648 Passifs courants : Dettes financières court terme hors location financière 2.12 5 758 5 261 Dettes de location court terme 2.12 2 198 2 361 Dettes fournisseurs et autres dettes 11 111 10 843 Passif d'impôt exigible 354 847 Autres passifs courants 2.14 27 015 24 877 Total 46 436 44 189 Total général 140 629 133 181 IV TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (En milliers d'euros.) Capital social Primes d'émission Actions propres Réserves consolidées Résultat de la période Intérêts ne conférant pas le contrôle TOTAL CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2018 2 200 4 487 (3 154) 52 582 6 091 3 493 65 699 Dividendes versés (1 298) (145) (1 442) Affectation du résultat antérieur 4 794 (4 794) Actions propres Ecarts actuariels (648) - (648) Ecarts de conversion 76 27 102 Variation de périmètre (38) 63 26 Autres variations 6 1 7 Résultat de la période 3 095 294 3 388 CAPITAUX PROPRES AU 30/06/2019 2 200 4 487 (3 154) 56 772 3 095 3 733 67 132 Dividendes versés - (173) (173) Actions propres Ecarts actuariels (124) - (124) Ecarts de conversion (32) (21) (53) Variation de périmètre - 37 37 Autres variations (8) 0 (7) Résultat de la période 3 208 325 3 533 CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2019 2 200 4 487 (3 154) 56 608 6 303 3 901 70 344 Dividendes versés - (139) (139) Affectation du résultat antérieur 6 303 (6 303) Actions propres Ecarts actuariels Ecarts de conversion (386) (110) (496) Variation de périmètre Autres variations 1 (1) - Résultat de la période 1 968 255 2 223 CAPITAUX PROPRES AU 30/06/2020 2 200 4 487 (3 154) 62 525 1 968 3 907 71 932 V TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE (En milliers d'euros.) S1 2020 (6 mois) 31/12/2019 Opérations d'exploitation Résultat avant impôts, dividendes, intérêts, amortissements, dépréciation et cessions d'actifs (*) 8 563 18 840 Variation du besoin en fonds de roulement - stocks (2 107) (1 516) Variation du besoin en fonds de roulement - créances (1 317) 190 Variation du besoin en fonds de roulement - dettes d'exploitation 2 589 543 Intérêts payés (41) (220) Impôt sur le résultat payé (2 763) (3 668) Flux net de trésorerie généré par l'activité 4 924 14 169 Opérations d'investissement Acquisitions d'immobilisations incorporelles (218) (402) Acquisitions d'immobilisations corporelles (3 323) (5 153) Acquisitions d'immobilisations financières (198) (131) Produits de cession d'immobilisations incorporelles - - Produits de cession d'immobilisations corporelles 371 179 Produits de cessions d'immobilisations financières - 43 Produits de cessions de titres de participation - - Acquisitions de filiales, nettes de trésorerie acquise - (4 319) Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement (3 367) (9 782) Opérations de financement Augmentation de capital dans les filiales - 73 Rachats et reventes d'actions propres - - Encaissements provenant de nouveaux emprunts 5 406 4 478 Remboursement de dettes de loyers (1 542) (2 944) Remboursements d'emprunts (1 527) (3 982) Dividendes versés (25) (1 612) Flux net de trésorerie lié aux activités de financement 2 312 (3 987) Impact des variations de taux de change (210) 15 Augmentation (diminution) totale de la trésorerie 3 659 416 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 24 628 24 213 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 28 287 24 628 Augmentation (diminution) totale de la trésorerie et équivalents de trésorerie 3 659 416 (*) - Des détails vous sont présentés en note §VI4. VI ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2020 (En milliers d'euros.) Les états financiers ont été arrêtés par le Directoire et présentés au Conseil de Surveillance du 28 Septembre 2020. Faits caractéristiques de la période : crise sanitaire COVID 19 : La crise sanitaire COVID 19 et la propagation de la pandémie au niveau mondial constituent un évènement d'une exceptionnelle gravité ayant des conséquences sanitaires, économiques et financières sans précédent. Le groupe Precia Molen est impacté à plusieurs égards, en particulier pour ses activités de service qui ont fortement ralenti de mars à mai. A contrario, fin Juin, avec un carnet de commandes industriel en France supérieur à celui de l'année dernière à la même période, le Groupe a gardé une forte dynamique commerciale jusqu'à ce jour. L'impact sur les comptes du premier semestre a été une baisse du chiffre d'affaires organique de 10,1%, mais il est cependant difficile d'entrevoir l'ensemble des impacts sur nos chiffres 2020 qui seront affinés au cours du second semestre. Par ailleurs, au-delà de sa bonne santé financière le Groupe a mis en place plusieurs mesures de sauvegarde économique telles que la sécurisation de lignes de crédit bancaire et des mesures de chômage partiel afin de minimiser les impacts de cette période inédite. Globalement 50% des effectifs du groupe ont été en télétravail à plein temps ou temps partiel. Les activités de production ont continué dans certains pays tandis que d'autres étaient en activité réduite. La production a notamment été partiellement relancée dans nos deux usines françaises durant les mois de confinement. Evènements post clôture : Aucun évènement post-clôture n'est à mentionner. Transactions avec des parties liées : Il n'y a aucune transaction significative sur la période avec des parties liées, ni d'évolution quant à la nature des transactions telles que décrites dans l'annexe des comptes consolidés du 31 décembre 2019. 1 Principes de consolidation et méthodes comptables Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2020 ont été établis conformément à la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire. S'agissant de comptes résumés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS pour l'établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires résumés sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne et applicables au 30 juin 2020. Par ailleurs, la comparabilité des comptes semestriels et annuels peut être affectée par la nature saisonnière des activités du Groupe. 1.1 Périmètre de consolidation 1.1.1 Périmètre de consolidation Identification SIREN % détenu PRECIA S.A., 07 000 Privas 386 620 165 Société Mère Precia Molen Service S.A.S, 07 000 Privas 349 743 179 99,99 Molen BV, Breda Pays-Bas 100,00 Precia Molen Nederland BV, Breda Pays-Bas 100,00 MOLEN BELGIUM NV, Puurs Belgique 100,00 Precia Molen UK Ltd, Dunfermline Royaume-Uni 100,00 Precia Polska Sp.z.o.o., Cracovie Pologne 100,00 Kaspo Lab, Gdansk Pologne 100,00 Precia Molen CZ S.r.o., Prague République Tchèque 100,00 Precia Molen Maroc SARL, Casablanca Maroc 60,00 Precia Molen Scandinavia A.S., Drammen Norvège 98,00 Precia Molen India Ltd, Chennai Inde 73,94 Milviteka UAB, Gargždai Lituanie 100,00 Precia Molen Asia Pacific, Kuala Lumpur Malaisie 100,00 Precia Molen Australia Pty Ltd, Sydney Australie 100,00 Precia Molen South Australia Pty Ltd, Adelaide Australie 75,00 Weighpac, Hamilton Nouvelle-Zélande 90,00 Precia Molen Ningbo, Ningbo Chine 90,00 Precia Molen Serviços De Pesagem Ltda, Sao Paolo Brésil 100,00 Precia Molen Inc, Atlanta Etats-Unis 100,00 J&S Weighing Solutions, Sabetha Etats-Unis 85,00 CAPI SA, Abidjan Côte d'Ivoire 80,00 CAPI-BF SA, Ouagadougou Burkina Faso 80,00 Toutes ces sociétés sont consolidées en intégration globale et ont arrêté leurs comptes au 30 Juin 2020. 1.1.2 Evolution du périmètre Aucune variation de périmètre n'a eu lieu pendant le premier semestre 2020. 2 Explication des postes du bilan 2.1.1 Goodwills Début de semestre Augmentations Ecarts de conversion Fin de semestre Goodwills 21 360 - (249) 21 380 30/06/2020 31/12/2019 Groupe d'UGT correspondant à l'ensemble des filiales commercialisant et intervenant sur les mêmes produits, sous la même marque, suivi par le groupe et bénéficiant des services du groupe 17 430 17 638 UGT dont le rattachement à un groupe existant ou non n'est pas encore déterminé 3 070 3 070 UGT indépendante qui intervient sur des produits qui ne sont pas ceux du groupe 881 922 Unités de production et commercialisation 21 380 21 630 Au 30 juin 2020, le Groupe a procédé à la revue des indicateurs de perte de valeur susceptibles d'entraîner une réduction de la valeur nette comptable des marques et des écarts d'acquisition comptabilisés. Aucun indice de perte de valeur n'a été identifié sur ces éléments incorporels. 2.1.2 Regroupement d'entreprise Le Groupe n'a procédé à aucune acquisition et n'a fondé aucune société pour la période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020. 2.2 Actif immobilisé Début de semestre Augmentations Diminutions Ecarts de conversion Fin de semestre Autres immobilisations incorporelles 3 380 218 (4) (9) 3 586 Droits d'utilisation sur biens immobiliers 20 062 991 (1 055) (124) 19 875 Droits d'utilisation sur véhicules 2 608 336 (335) (95) 2 514 Droits d'utilisation sur autres biens 74 19 - - 92 Immobilisations corporelles 50 724 3 323 (715) (458) 52 873 Actifs financiers 1 141 198 (108) (10) 1 221 Total 77 990 5 085 (2 217) (696) 80 161 Les principales acquisitions d'immobilisations corporelles du semestre sont liées à Precia Molen Service (matériel roulant, masses étalon, un pont-bascule), Precia Molen India (extension de terrain à Chennai) et à Precia SA (hall de stockage, aménagement de bâtiment, matériel industriel). Les acquisitions d'immobilisations incorporelles du semestre sont liées à Precia SA (projet refonte PDF, radio fréquence, plateforme Calleis). L'augmentation des droits d'utilisation s'explique principalement par la prolongation de baux existants chez Precia Molen Services et Precia Molen Maroc et par le remplacement de véhicules de société chez Precia SA. 2.3 Etat des amortissements et dépréciations Début de semestre Dotations Diminutions Ecarts de conversion Fin de semestre Autres immobilisations incorporelles 2 605 130 (4) (6) 2 725 Droits d'utilisation sur biens immobiliers 14 626 1 070 (1 055) (71) 14 569 Droits d'utilisation sur véhicules 1 288 370 (301) (59) 1 298 Droits d'utilisation sur autres biens 42 11 - - 53 Immobilisations corporelles 29 111 1 823 (406) (129) 30 398 Actifs financiers 130 - - - 130 Total 47 801 3 403 (1 767) (265) 49 172 2.4 Actifs financiers 30/06/2020 31/12/2019 Sociétés non consolidées 298 298 Autres actifs financiers 794 714 Total 1 092 1 012 2.4.1 Autres actifs financiers Les autres actifs financiers sont composés essentiellement d'avances et d'acomptes à long terme. 2.5 Evolution des stocks Détail des stocks 30/06/2020 31/12/2019 Matières premières et approvisionnements 9 143 7 098 En cours de production 3 159 2 789 Produits intermédiaires et finis 3 527 4 494 Marchandises 4 772 4 347 Stocks 20 600 18 729 2.6 Créances clients Le poste créance clients se monte à 33 697 K€ contre 33 108 K€ à fin 2019. Cette stabilité s'explique par le fait qu'en France notamment, certaines ventes ont été décalées après le confinement et n'ont pas toutes été encaissées au 30 juin 2020. 30/06/2020 31/12/2019 Créances clients échues 10 897 12 916 Dues à 1-30 jours 14 458 12 512 A 31-60 jours 6 286 5 625 A 61-90 jours 756 1 048 A 90 jours et plus 1 300 1 007 Total créances clients 33 697 33 108 2.7 Détail des débiteurs divers Total à 1 an au plus à plus de 1 an Taxes sur le chiffre d'affaires (TVA) 192 192 - Fournisseurs avances et acomptes 799 799 - Charges constatées d'avance 1 350 1 350 - Divers débiteurs 899 899 - Débiteurs divers 3 241 3 241 - 2.8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 30/06/2020 31/12/2019 Certificats de dépôt (1) 10 461 11 841 Disponibilités 18 005 12 882 TOTAL 28 466 24 724 (1) Les certificats de dépôt sont rémunérés aux conditions du marché, avec une possibilité de sortie à tout moment 2.9 Impôts différés 30/06/2020 31/12/2019 Impôts différés sur indemnités de départ à la retraite 1 067 1 011 Impôts différés sur marge en stock 548 545 Impôts différés sur participation des salariés 208 235 Impôts différés sur déficits reportables 2 188 250 Impôts différés sur amortissements dérogatoires (312) (315) Autres impôts différés 141 44 Impôts différés actifs nets 1 840 1 770 Les impôts différés actifs sont principalement comptabilisés sur Precia SA, Precia Molen Service et Precia Molen Nederlands, qui sont toutes trois des sociétés profitables. 2.10 Capitaux propres Le capital de 2 200 000 € se compose de 573 304 actions. Actions propres : 32 663 actions, soit 5,7 % du capital pour une valeur d'acquisition de 3 154 K€. Le résultat par action est déterminé en divisant le résultat par le nombre moyen d'actions en circulation au cours du semestre (soit 540 641), c'est à dire hors actions propres. 2.11 Intérêts ne conférant pas le contrôle Les intérêts ne conférant pas le contrôle correspondent aux : · 60 % de capital de Precia Molen Irl Ltd, · 26,06 % de Precia Molen India Ltd · 40 % de Precia Molen Maroc SARL · 2 % de Precia Molen Scandinavia AS · 0,01% de Precia Molen Service · 10 % de Weighpac · 10 % de Precia Molen Ningbo · 15 % de J&S Weighing Solutions · 20 % de CAPI-SA et CAPI-BF · 25 % de Precia Molen South Australia. Les intérêts ne conférant pas le contrôle représentent 5,4 % des capitaux propres. 2 Les déficits reportables sont activés lorsque la société est durablement profitable. 2.12 Emprunts et dettes financières Total A 1 an au plus De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Etablissements de crédit (1) 12 577 - 12 469 108 Dettes de location 4 587 - 3 123 1 465 S/Total dettes financières long terme 17 165 - 15 592 1 573 Etablissements de crédit, court terme 5 758 5 758 - - Dettes de location court terme 2 198 2 198 - - S/Total dettes financières court terme 7 955 7 955 - - Total 25 120 7 955 15 592 1 573 (1) dont 100% à taux fixes. L'endettement bancaire est constitué en grande majorité d'emprunts souscrits pour 5 ans, remboursables par amortissements constants, auprès de banques françaises, à un taux moyen compris entre 0,2 % et 0,4 %. Comparatif exercice 2019 Total A 1 an au plus De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Etablissements de crédit (2) 9 102 - 9 077 25 Dettes de location 4 715 - 3 185 1 530 S/Total dettes financières long terme 13 817 - 12 262 1 555 Dettes financières court terme 5 261 5 261 - - Dettes de location court terme 2 361 2 361 - - S/Total dettes financières court terme 7 622 7 622 - - Total 21 439 7 622 12 262 1 555 (2) dont 100% à taux fixes. L'endettement bancaire est constitué en grande majorité d'emprunts souscrits pour 5 ans, remboursables par amortissements constants, auprès de banques françaises, à un taux moyen compris entre 0,2 % et 0,4 %. (*) La part à un an au plus des dettes financières à long terme est classée en dettes financières court terme 2.13 Détail des provisions Début de période Augmen tations Utilisation Reprise sans objet Ecarts de conversion Fin de période Risques et charges 815 90 (17) (11) (2) 875 Indemnités de départ en retraite 4 016 352 (147) - - 4 221 Provisions long terme 4 831 442 (164) (11) (2) 5 096 Information comparative exercice 2019 Début de période Augmen tations Utilisation Reprise sans objet Ecarts de conversion Fin de période Provisions long terme 3 291 2 838 (357) (942) 1 4 831 Le taux d'actualisation utilisé pour calculer la valorisation des engagements de retraite est le même qu'au 31 décembre 2019 : 0.8 %. 2.14 Détail des autres passifs courants 30/06/2020 31/12/2019 Dettes fiscales et sociales 16 965 17 591 Avances et acomptes reçus sur commandes 4 154 2 599 Autres dettes 622 489 Produits constatés d'avance 5 274 4 197 Total autres passifs courants 27 015 24 877 2.15 Engagements hors bilan 2.15.1 Cautions bancaires export Le Groupe bénéficie d'engagements reçus par ses banques dans le cadre de contrats commerciaux à l'export essentiellement, en faveur de ses clients, dans le cadre de garantie de restitution d'acompte ou de garantie d'exécution de bonne fin. Au 30 Juin 2020, ces engagements se montent à 1 447 K€. 2.16 Gestion des risques financiers Le Groupe est exposé aux risques de crédit, de liquidité et de marché, mais dans des proportions limitées, et le Groupe a donc peu recours à des instruments financiers visant à réduire son exposition. Comme toute société commerciale, le Groupe est confronté aux risques clients qui portent principalement sur un risque toujours possible d'impayés de sa clientèle, et sur un risque plus conjoncturel de concentration des clients. La société dispose d'une clientèle grands comptes sur laquelle le risque d'irrécouvrabilité est faible. Le client le plus important représentait 2,7 % du chiffre d'affaires en 2019 (2,3 % en 2018). Les dix premiers clients représentaient environ 8,4 % du chiffre d'affaires en 2019 (6,5 % en 2018). De plus, les ventes de matériels sont assorties de clauses de réserve de propriété. L'historique des pertes sur créances clients ne révèle pas d'impact significatif. Le risque de liquidité correspond à la capacité financière du Groupe à faire face à ses engagements, lorsqu'ils arriveront à échéance. L'approche du Groupe pour gérer le risque de liquidité est de s'assurer, dans la mesure du possible, qu'il disposera toujours de liquidités suffisantes pour honorer ses dettes à leurs échéances, dans des conditions normales ou « tendues », sans encourir de pertes inacceptables ou porter atteinte à la réputation du Groupe. Le risque de marché correspond aux risques de variations de taux d'intérêt et de change. Concernant les taux d'intérêt, la politique du Groupe privilégie systématiquement les emprunts à taux fixes (100% des emprunts du Groupe sont à taux fixes ou à taux variables swapés). Le Groupe est par ailleurs assez faiblement exposé aux risques de change et a recours à des contrats à terme en présence de risques importants. Au 30 Juin 2020, la juste valeur d'un contrat de vente à terme de devises (GBP et PLN) d'un nominal de 1 420 K€ est de + 33 K€. Risque de liquidité et de trésorerie Le risque d'incapacité de la société à faire face à ses engagements financiers est faible ; il fait d'ailleurs l'objet d'une évaluation périodique de la Banque de France, qui nous attribue une probabilité de défaillance dans les trois ans de 1,4 %, à comparer au score global de l'industrie : 4,5 %. Gestion du capital La politique du Groupe consiste à maintenir une base de capital solide, afin de préserver la confiance des investisseurs, des créanciers et du marché et de soutenir le développement futur de l'activité. Le Directoire prête attention au rendement des capitaux propres défini comme étant le résultat opérationnel divisé par les capitaux propres totaux. Il veille également au niveau des dividendes versés aux actionnaires. 3 Explications des postes du compte de résultat 3.1 Répartition géographique des activités L'organisation du Groupe et son reporting financier sont de nature mono-activité et reposent sur une organisation géographique. Répartition des actifs immobilisés : 30/06/2020 31/12/2019 France 29 560 56% 56% Hors de France 22 809 44% 44% Répartition des dotations aux amortissements : 30/06/2020 30/06/2019 France 2 100 62% 63% Hors de France 1 303 38% 37% Répartition des investissements : 30/06/2020 30/06/2019 France 1 996 53% 75% Hors de France 1 742 47% 25% Répartition des passifs non courants : 30/06/2020 30/06/2019 France 20 108 90% 90% Hors de France 2 154 10% 10% Ventilation du chiffre d'affaires : 30/06/2020 30/06/2019 France 40 493 65% 63% Hors de France 22 064 35% 37% Ventilation du résultat opérationnel : 30/06/2020 30/06/2019 France 3 300 73% 68% Hors de France 1 244 27% 32% Effectifs moyens 30/06/2020 31/12/2019 France 749 745 Hors de France 581 488 Total 1 331 (3) 1 234 (4) 3 Dont 37 intérimaires 4 Dont 38 intérimaires 3.2 Charges de personnel, charges externes et amortissements 3.2.1 Charges de personnel 30/06/2020 31/12/2019 Salaires 20 963 43 492 Charges sociales nette 6 675 13 912 Intéressement et participation 313 856 Personnel intérimaire 701 2 153 Provision IDR et plan d'actif 206 364 Charges de personnel 28 856 60 777 3.2.2 Impact d'IFRS 16 sur les charges externes et les amortissements 30/06/2020 31/12/2019 Annulation location de matériel roulant 419 826 Annulation location de locaux industriels et commerciaux 1 165 2 321 Impact charges externes 1 584 3 146 Amortissement des immobilisations de matériel roulant (362) (749) Amortissement des immobilisations de locaux industriels et commerciaux (1 080) (2 110) Impact amortissements (1 442) (2 859) Impact résultat opérationnel 142 287 3.3 Coût de l'endettement financier net 30/06/2020 31/12/2019 Intérêts 48 89 Reprises de provisions 11 - Produits sur valeurs de placement 49 154 Divers produits financiers 4 48 Produits de trésorerie et équivalents 113 292 30/06/2020 31/12/2019 Intérêts sur dette de location 90 190 Autres intérêts 62 66 Dotation aux provisions 3 3 Diverses charges financières 14 5 Coût de l'endettement financier brut 169 264 3.4 Impôt sur le résultat 3.4.1 Charge d'impôt 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Exigible 1 894 5 036 2 644 Différé (1) 34 (87) (240) Net (charge) 1 928 4 949 2 404 (1) Le détail des impôts différés est présenté en note 2.9 3.4.2 Rapprochement entre la charge d'impôt comptabilisée et la charge d'impôt théorique 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Résultat 2 223 6 922 3 388 Résultat avant impôt 4 151 11 871 5 792 Charge d'impôt comptabilisée (1 928) (4 949) (2 404) Charge d'impôt théorique (1 200) (3 801) (1 994) Différence (727) (1 148) (409) Taux apparent 46,44% 41,69% 41,50% Impôts sur différences permanentes 5 63 9 Actifs d'impôt non activés antérieurement 31 35 81 Actifs d'impôt non activés (*) (338) (513) (261) CVAE reclassée dans les impôts (290) (587) (293) Ecart sur les taux et autres (135) (147) 54 Total (727) (1 148) (409) (*) Le montant des déficits non activés au 30/06/2020 est de 9 212 K€ contre 8 874 K€ au 31/12/2019. 3.4.3 Intégration fiscale (France) Precia S.A. a la qualité de société tête de Groupe dans le cadre de l'intégration fiscale avec la société Precia Molen Service S.A.S. 4 Informations concernant le tableau des flux de trésorerie consolidé Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon la méthode indirecte, à partir du résultat net des sociétés intégrées calculé ainsi : S1 2020 (6 mois) 2019 Résultat net part de l'ensemble consolidé 2 223 6 922 Déduction de l'impôt sur les sociétés 1 928 4 949 Déduction des produits de dividendes - (4) Déduction des charges et produits d'intérêts 103 168 Déduction des amortissements 3 403 6 374 Déduction des dotations et reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations - Déduction des dotations et reprises de provisions pour dépréciation des actifs courants 21 (178) Déduction des dotations et reprises de provisions pour risques et charges 267 767 Déduction des gains et pertes sur cessions d'actifs 79 113 Déduction des gains et pertes de change sur dettes et créances intragroupe 539 (271) Résultat net du tableau des flux de trésorerie 8 563 18 840 Les postes constitutifs de la trésorerie concernent la trésorerie disponible diminuée des soldes créditeurs de banque. 30/06/2020 31/12/2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 466 24 724 Soldes créditeurs de banque (179) (96) Trésorerie 28 287 24 628 VII ATTESTATION J'atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et le rapport semestriel d'activité ci-joint figurant en paragraphe IX ci-dessous présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Le Président du Directoire René COLOMBEL VIII CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESULTATS DE PRECIA SA 1 er semestre 2020 1 er semestre 2019 Exercice 2019 Chiffre d'affaires 25 402 28 946 57 022 Résultat d'exploitation 270 1 349 2 356 Résultat courant avant impôt (114) 5 275 2 735 Résultat net 110 4 710 1 537 Le Président du Directoire René COLOMBEL IX RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE (en K€) 2020 S1 2019 2019 S1 Chiffre d'affaires consolidé 62 557 136 120 67 851 Résultat opérationnel 4 544 11 732 5 748 En % du chiffre d'affaires 7,3% 8,6% 8,5% Résultat Net part du Groupe 1 968 6 303 3 095 En % du chiffre d'affaires 3,1% 4,6% 4,6% Résultat Net par Action (en Euros) 3,6 11,7 5,7 1 Activité du semestre 1.1 Démonstration de la résilience du Groupe avec une diminution du chiffre d'affaires limitée à 7,8 % et une profitabilité d'exploitation à 7,3% du CA (8.5% au premier semestre 2019) Le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d'affaires de 62,6 M€ au cours du premier semestre 2020. Ce chiffre s'inscrit en baisse de 7,8% par rapport à la même période en 2019. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique se monte à -10,1%, les effets des évolutions des devises sont de -0,5%. Les acquisitions réalisées au cours des 12 derniers mois impactent quant à elles les ventes à hauteur de 2,8%. Ce premier semestre 2020 est marqué par la crise du coronavirus, mais aussi par une bonne résistance du portefeuille, qui est supérieur à celui d'il y a un an. Le résultat opérationnel de la période atteint 4,5 M€, soit 7,3 % du chiffre d'affaires. Cette détérioration du taux de résultat d'exploitation est à mettre en lumière avec la crise sanitaire, et s'explique par le poids des charges fixes conjugué à la baisse du chiffre d'affaires ; son maintien au-dessus de 7% montre néanmoins la solidité du modèle économique du Groupe et de l'activité service conjuquée à des mesures réussies d'adaptation de nos coûts. Le résultat net part du groupe du semestre atteint 2,0 M€ (-36,4 %), il représente 3,1 % du chiffre d'affaires, contre 4,6% en 2019. Le résultat par action diminue lui aussi à 3,6 € par action sur 6 mois (-36,4%). 1.2 Une génération de cash-flow résiliente et une structure financière toujours très solide La trésorerie nette de dettes financières se monte à 3,3 M€, au même niveau qu'en début d'exercice. Cette stabilité s'explique principalement par une trésorerie générée par l'activité de 3,4 M€ (hors IFRS16) ayant financée des investissements de 3,4 M€ (essentiellement en immobilisations corporelles). Le besoin en fonds de roulement est en hausse (en pourcentage du chiffre d'affaires) et représente 14,6% contre 11,2% l'an passé du principalement à une augmentation de nos stocks liée à un important carnet de commande à livrer sur le deuxième semestre. La trésorerie brute est quant à elle en hausse de 3,7 M€ et se monte à 28,3 M€, ce qui s'explique par le recours à l'emprunt et des reports de remboursement durant la crise sanitaire. 2 Perspectives, facteurs de risques et d'incertitude pour le second semestre La fin de l'année sera elle aussi impactée par les effets de la pandémie COVID-19, dans ce contexte, nos prévisions restent incertaines. La conservation d'une rentabilité raisonnable sur le semestre au-dessus de 7% montre que cette crise impacte essentiellement le chiffre d'affaires grâce aux mesures d'économies internes et gouvernementales. Sur le deuxième semestre, la baisse du chiffre d'affaires devrait être moindre pour un chiffre d'affaires total compris entre 125 et 135 M€ sous réserve de l'évolution de la pandémie. 3 Parties liées Aucune évolution n'a été constatée au cours du semestre. Attachments Original document

