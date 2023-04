Precia : Résultat Annuel 2022

Le Chiffre d'affaires de la zone « reste du monde » progresse de 13% grâce à tous les continents, grâce à la très forte dynamique notamment de PM USA et PM Brésil (respectivement +282% et +21%), de PM Maroc (+88%), et PM India (+29%) qui compense le repli de PM Malaisie et PM Chine (respectivement -65% et -50%).

Hors effets non récurrents, la marge opérationnelle recule principalement en France, impactée par la forte inflation des matières premières et l'inflation salariale, pénalisant ponctuellement le niveau de marge brute. Toutefois, la partie services avec PMS maintient son niveau élevé de résultat opérationnel, et Créative IT, pour les solutions logicielles, voit son résultat opérationnel s'apprécier de 50%.

cours du dernier trimestre 2022 et le recrutement d'un Directeur des Opérations et de l'Excellence opérationnelle en avril 2023, dont la mission sera de mettre en place les outils de planification et d'amélioration continue.

Quant au bilan, la normalisation du niveau de stocks, conjuguée à l'accentuation du pilotage du besoin en fonds de roulement, devraient permettre un retour à un niveau de trésorerie historique.

Mise à disposition du rapport financier annuel

Le rapport financier annuel au 31 décembre 2022 sera disponible à partir du 28 Avril 2023 sur le site internet de la société : http://www.preciamolen.com/informations-reglementees/

Prochaine publication

Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe Precia Molen pour le premier trimestre 2022 sera publié le 30 mai 2023.

Le Président du Directoire

Frédéric MEY

Contacts :

PRECIA MOLEN

BP 106 - 07001 PRIVAS CEDEX

Tél. : +33 4 75 66 46 77

E-mail pmcontact@preciamolen.com

