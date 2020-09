Precia : Résultats Semestriels au 30 Juin 2020

La trésorerie brute est quant à elle en hausse de 3,7 M€ et se monte à 28,3 M€, ce qui s'explique par le recours à l'emprunt et des reports de remboursement durant la crise sanitaire.

Le résultat opérationnel de la période atteint 4,5 M€, soit 7,3 % du chiffre d'affaires. Cette détérioration du taux de résultat d'exploitation est à mettre en lumière avec la crise sanitaire, et s'explique par le poids relatif des charges fixes conjugué à la baisse du chiffre d'affaires ; son maintien au-dessus de 7% montre néanmoins la solidité du modèle économique du groupe et de l'activité service conjugué à des mesures réussies d'adaptation de nos couts.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2020 sera disponible à partir du 30 septembre sur le site internet de la société :

http://www.preciamolen.com/informations-reglementees/

