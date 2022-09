Precia : Resultats du premier semestre 2022

7,1 % conséquence d'une belle progression commerciale sur tous nos marchés. L'impact des croissances externes se monte à 0,5% (0,4 M€) correspondant essentiellement aux sociétés Vaucelle Nouvelles Technologies, CAPI Sénégal et Scaletec. Les effets de change restent limités à 0,8% (0,5 M€) et résultent de la légère baisse générale de l'Euro.

L'EBITDA est égal au résultat opérationnel dont on déduit les amortissements et toutes les dotations et reprise de provisions (risques et charges, indemnités de départ à la retraite, actifs circulants).

Après prise en compte d'un résultat financier net négatif de 94 K€, d'effets de change positifs de 60 K€ et d'une charge d'impôt de 1,6 M€, le résultat net part du groupe du semestre atteint 3,0 M€ (-27,5%), il représente 3,8 % du chiffre d'affaires, contre 5,7 % au premier semestre 2021. Ce niveau de résultat tient aussi compte d'intérêts minoritaires en hausse à 0,6 M€.

Le résultat par action se monte à 0,55 € par action comparé à 0,76 € au premier semestre 2021.

Cash : BFR en hausse (13% du CA), impact des pénuries de composants et matières premières

Le flux net de trésorerie généré par l'activité (après impôts) se monte à 4,1 M€ contre 11,3 M€ au premier semestre 2021 malgré un EBITDA stable en valeur. Le besoin en fonds de roulement est revenu à son niveau de fin 2020 à 20,4 M€ (soit 13,0% du chiffre d'affaires), les niveaux de stocks sont en hausse en raison des difficultés d'approvisionnement supportées sur le semestre. Les investissements dans l'outil de production sont restés élevés (investissements nets de 4,0 M€) et les acquisitions significatives (1,4 M€).

En conséquence, la trésorerie nette de dettes financières (incluant les dettes de locations pour 8,7 M€) s'établit à 7,1 M€ contre 11,3 M€ il y a 6 mois.

La trésorerie (trésorerie et équivalents de trésorerie) se monte elle à 31,9 M€ contre 36,8 M€ un an plus tôt.

Perspectives 2022 :

Le niveau de prise de commande est demeuré excellent au cours du premier semestre avec un carnet de commande qui a continué à fortement s'amplifier mais aussi des difficultés aujourd'hui non levées sur les approvisionnements de matières premières et composants qui pèsent sur notre rentabilité.

Dans ce contexte, le groupe envisage une baisse d'environ 2% (2 points) de taux de résultat d'exploitation sur l'exercice qui s'explique par la performance de ce premier semestre et en particulier la provision pour garantie mentionnée ci- avant.

Dans ce contexte, les objectifs du groupe pour 2022 sont un chiffre d'affaires consolidé compris entre 160 M€ et 165 M€ et un niveau de marge d'EBITDA stable sur l'exercice.

Mise à disposition du rapport financier annuel

Le rapport financier annuel au 30 juin 2022 sera disponible à partir du 30 septembre 2022 sur le site internet de la société : http://www.preciamolen.com/informations-reglementees/

Le Président du Directoire

Frédéric MEY

Contacts :

PRECIA MOLEN

BP 106 - 07001 PRIVAS CEDEX

Tél. : +33 4 75 66 46 77

E-mail pmcontact@preciamolen.com

A propos du Groupe Precia Molen

Le groupe Precia Molen assure la conception, la fabrication, la vente, l'installation, la maintenance et la vérification d'instruments de pesage statique industriel et commercial et de pesage et dosage en continu. Ces solutions sont destinées aussi bien à l'industrie lourde (mines, carrières, sidérurgie, énergie, environnement…) qu'à l'industrie légère (agro-alimentaire, chimie, transport et logistique...) et également aux administrations (postes, collectivités territoriales…).

De la conception à la maintenance, le Groupe Precia-Molen couvre l'ensemble des besoins des professionnels en matière de pesage. Precia-Molen est présent sur les cinq continents, à travers 22 filiales commerciales et de service ainsi qu'un vaste réseau d'agents. Il dispose de neuf sites de production (France, Pays-Bas, en Inde, au Royaume-Uni, au Maroc, en Australie, en Pologne et en Lituanie) et trois sites d'assemblage (Brésil, USA, Malaisie). Le Groupe mène une politique d'innovation dynamique et il est labellisé Entreprise Innovante par Oseo. Precia Molen est cotée sur le compartiment C de NYSE-Euronext Paris (code ISIN FR0000060832 - Mnemo : PREC). - Plus d'information sur www.preciamolen.com