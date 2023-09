- 2 -

Dans le cadre de ce transfert sur Euronext Growth Paris, Precia Molen est accompagnée par EuroLand Corporate en tant que Listing Sponsor.

Prochaine publication :

29 septembre 2023 - Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2023

À propos du Groupe PRECIA MOLEN

Depuis plus de 70 ans, PRECIA MOLEN assure la conception, la fabrication, la vente, l'installation, la maintenance et la vérification d'instruments de pesage statique industriel et commercial et de pesage et dosage en continu. Ces solutions sont destinées aussi bien à l'industrie lourde (mines, carrières, sidérurgie, énergie, environnement…) qu'à l'industrie légère (agroalimentaire, chimie, transport et logistique...) et également aux administrations (postes, collectivités territoriales…). De la conception à la maintenance, le groupe PRECIA MOLEN couvre l'ensemble des besoins des professionnels en matière de pesage. Créé en 1951 et basé à Privas en Ardèche, PRECIA MOLEN est présent sur les cinq continents, au plus près des besoins de ses clients. Le groupe dispose de neuf sites de production dans le monde et compte plus de 1350 collaborateurs au total. PRECIA MOLEN est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris (code ISIN FR0014004EC4 - Mnemo : PREC).

Plus d'information sur www.preciamolen.com