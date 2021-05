Precia : Chiffre d'affaires Consolidés du premier trimestre 2021

Privas, le 11 mai 2021, 18h

Forte croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 : 35,4 M€ (+ 19%)

(en K€) 2021 2020 Evolution 2019 CA - 1er trimestre (*) 35 424 29 784 +18,9% 31 776

(*) Chiffres non audités

L'activité redémarre fortement au premier trimestre

Au cours du 1er trimestre 2021, le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d'affaires de 35,4 M€, en hausse de 18,9 % par rapport au premier trimestre 2020. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique est de +20,0 % et les effets devises se montent à -1,1 %, en raison de la baisse de la roupie indienne et du real brésilien.

Dans le détail, le Groupe enregistre en France une hausse de +18,4 % s'expliquant par une base de comparaison favorable (impact du confinement en mars 2020) et par des gains de part de marché, une hausse de 19,8% en Europe (principalement en Lituanie) et une hausse de 27,8% dans le reste du monde, notamment en Inde et en Chine.

Perspectives 2021

L'année 2021 devrait être marqué par un retour attendu à la croissance grâce à la sortie progressive de la crise sanitaire et la mise en place des différents plans de relance gouvernementaux.

Le niveau d'enregistrement de commandes du premier trimestre est supérieur à la fois au niveau pré-Covid de Mars 2020 et pour l'instant à nos projections budgétaires 2021. L'activité est globalement repartie à la hausse plus particulièrement en Europe, en Inde et en Chine. Toutes nos usines sont opérationnelles.

Pour l'exercice 2021 Precia ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 140 et 145 Millions d'Euros (hors acquisition) avec un résultat opérationnel en hausse auquel se rajouteront les effets de l'acquisition de Creative IT intégrée globalement à partir de Mai 2021.

Les activités de service en France et à l'international continueront à se développer notamment auprès des grands comptes nationaux et internationaux.

Les hausses du prix de l'acier ainsi que les difficultés d'approvisionnement sur certains composants électroniques pourraient cependant venir perturber l'activité.

