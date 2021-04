Precia : Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise

et d'autre part, une autre société dont la Société PRECIA possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

En application des dispositions légales, nous vous indiquons les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre un mandataire social ou un actionnaire significatif de la société et une filiale (c. com. art. L 225-37-4, 2° issu de ord. 2017-1162 du 12-7-2017 et art. L 225-68, al. 6 modifié par ord. 2017-1162), entre :

PRECIA MOLEN (IRL) Ltd » et « PRECIA MOLEN INDIA Ltd »

-Member of the board of Directors de « MOLEN B.V. », « PRECIA MOLEN UK Ltd », « PRECIA MOLEN SCANDINAVIA A.S. »,

-Membre du Directoire et Directeur Général de la S.A. « GROUPE ESCHARAVIL » -Administrateur, Président et Directeur général de la S.A. « LUC ESCHARAVIL » -Président de la S.A.S. « RAFFIN »

-Membre et Présidente du Directoire de la S.A.. « GROUPE ESCHARAVIL » -Présidente des S.A.S. « BERGEROUX » et « LA FINANCIERE DE BENAT » -Administrateur de la S.A. « LUC ESCHARAVIL »

L'Ansa estime que la mention au rapport s'impose seulement pour les conventions conclues durant l'exercice en cause et non pour celles passées durant les exercices antérieurs (Communication Ansa, comité juridique n° 14-063 du 3-12-2014).

Chiffre d'affaires : 53 653 008,67 euros Résultat de l'exercice : 2 673 559,23 euros

Le chiffre d'affaires de la société PRECIA a diminué de 5,9% d'un exercice à l'autre et cette dégradation est constatée sur la plupart des marchés de la Société (France & international) et a pour origine la pandémie de COVID 19. Dans ce contexte défavorable, la baisse a été limitée grâce à la réelle résilience commerciale développée et la connaissance croissante de nos produits.

Par ailleurs le Conseil de surveillance reconnaît avoir eu connaissance des comptes consolidés.

Compte tenu de ce qui précède, nous n'avons aucune observation particulière à formuler concernant le rapport de gestion du Directoire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Rémunérationdes mandataires sociaux

Conformément aux dispositions de l'article L 22-10-9 du Code de commerce, nous vous rendons compte des informations suivantes :

La rémunération totale et les avantages de toute nature :

Il est ici précisé que :

o le mandat social de Président du Conseil de surveillance n'est plus rémunéré depuis le 1 er janvier 2017 o le mandat de Vice-Président du Conseil de surveillance n'est pas rémunéré

Au titre de son mandat social exercé dans la société GROUPE ESCHARAVIL, Madame Anne-Marie ESCHARAVIL a touché une rémunération brute de 76 153 euros bruts annuels.

Au titre de son mandat social exercé dans la Société PRECIA, Monsieur René COLOMBEL a touché une rémunération brute de 16 800 euros bruts annuels. ll est par ailleurs précisé que les mandats détenus par Monsieur René COLOMBEL dans les filiales ne font pas l'objet de rémunération.

Au titre de ses travaux effectués dans le cadre de son mandat social exercé dans la Société PRECIA, Monsieur Frédéric Haffner facture une prestation de 8 000 euros annuels.

Ces rémunérations ont été décidées par les organes compétents lors de la nomination et le renouvellement de chaque mandataire social concerné, et ce au regard du mandat confié au sein de la société et de la cohérence avec la place de la société au sein du Groupe.

Eléments susceptibles d'avoirune incidence en cas d'offre publique

Afin d'assurer une plus grande transparence des mesures pouvant avoir une influence sur le cours ou l'issue des offres, notre rapport doit exposer s'il y a lieu et, le cas échéant, expliquer les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique (article L 22-10-11 du Code de commerce).

A la connaissance des membres du Conseil de Surveillance, outre les dispositions statutaires de la Société et l'ensemble de la réglementation et la législation se rapportant à la Société sous sa forme actuelle, et compte tenu de la structure de l'actionnariat et des droits de vote, il n'y a pas à ce jour d'éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique.

Composition du conseil/ représentationéquilibrée des femmes et des hommes

Rappelons ici que la loi PACTE comprend plusieurs mesures qui visent à renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes et à promouvoir une féminisation des hautes fonctions. Parmi les principaux thèmes abordés par la loi PACTE figure notamment la parité au sein des organes de gouvernance des entreprises.

La Direction de PRECIA SA, attachée au respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a toujours œuvré dans ce sens, afin de garantir des actions contre les préjugés et les différences de traitement en considération du sexe, et la mise en œuvre des actions correctives pour les éventuelles inégalités constatées.

Notons toutefois qu'il existe de manière constante un léger déséquilibre structurel entre les femmes et les hommes, lié au secteur de la Métallurgie, et plus particulièrement à notre activité de pesage industriel.

Ainsi la politique de la Société en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes s'est poursuivie pendant l'exercice écoulé et ce notamment dans les domaines significatifs du recrutement, de la promotion, et de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

