Precia : Résultats Annuels 2020 Consolidés

Le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d'affaires de 135,9 M€ au cours de l'année 2020. Ce chiffre est stable par rapport à la même période en 2019. L'apport de l'acquisition de Milviteka UAB fin 2019 se monte à +5,5% (sur 12 mois), les effets de changes sont de -0,8% et l'évolution est de -4,9% à périmètre constant.

Maintien du CA à 136 M€ et nette amélioration de l'EBITDA et de la marge opérationnelle à 9,3 %

Les activités de service en France et à l'international continueront à se développer notamment auprès des grands comptes nationaux et internationaux.

Le niveau d'enregistrement de commandes du premier trimestre est supérieur à la fois au niveau pré covid de Mars 2020 et à notre projection budgétaire 2021. L'activité est globalement repartie à la hausse plus particulièrement en Europe, en Inde et en Chine. Toutes nos usines sont opérationnelles.

La trésorerie nette (trésorerie et équivalents de trésorerie) se monte elle à 31,2 M€ contre 24,6 M€ un an plus tôt.

En conséquence, la trésorerie nette de dettes financières (incluant les dettes de locations pour 8,8 M€) s'établit à 6,3 M€ contre 3,3 M€ un an plus tôt.

Le flux net de trésorerie généré par l'activité (après impôts) se monte à 14,8 M€ contre 14,2 M€ un an plus tôt. Cette augmentation est permise d'une part par un besoin en fonds de roulement en légère baisse à 18,1 M€ et qui s'établit à 13,3% du chiffre d'affaires (identique à 2019), et d'autre part par la réduction du montant des dividendes (0,9 M€ vs. 1,6 M€ en 2019) tout en maintenant ses investissements dans son outil de production (investissements nets de 5,8 M€ contre 5,5 M€ en 2019).

De nombreuses synergies commerciales et techniques sont par ailleurs identifiées. Creative IT et Precia Molen comptent de nombreux clients industriels communs. Les équipes commerciales de Precia Molen fortes de plus d'une centaine de technico commerciaux dans le monde seront les ambassadeurs de cette nouvelle offre MES. Creative IT sera un soutien technique fort pour Precia Molen dans la mise en place de solutions de pesage du futur ou de nouveaux services utilisant l'internet des objets, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée ou virtuelle.

Créée en 1998, la société a installé la solution Qubes auprès de 200 clients et 500 sites industriels dans le monde dans des secteurs variés allant de l'agroalimentaire (Sodiaal, Refresco, Capitaine Cook, Tipiak, …) à la défense et l'aéronautique (Nexter, Thales, SEAC, …) en passant par l'industrie manufacturière (Hublot, Jaeger Lecoultre…) et les sciences de la vie (Biomerieux, Delpharm...).

Editeur et intégrateur du logiciel de Manufacturing Execution System (MES) Qubes et basée à Lyon, Creative IT emploie une quarantaine de collaborateurs, génère un CA de 3,2 M€ et un EBITDA supérieur à 25% en 2020.

Precia SA et les actionnaires de Creative IT ont signé le 31 mars 2021 une promesse de vente sous conditions suspensives dont la réalisation est attendue au cours du deuxième trimestre pour l'acquisition de Creative IT. Il est envisagé une association des principaux managers à hauteur de 20% du capital maximum.

A la suite d'une période de hausse important du titre sur ces 10 dernières années et sa stabilisation au-dessus de 200 € ces 4 dernières années, il sera proposé à la prochaine assemblée générale une division du nominal des actions Precia par 10 afin d'augmenter le nombre de titres en circulation. Cette opération a pour objet de favoriser l'accès de nouveaux actionnaires au capital de Precia et ainsi de favoriser la liquidité de ses titres.

Dotée d'une riche gamme de produits et d'un large panel de services associés, Precia Molen enrichit ainsi son offre avec une troisième brique : le traitement des datas pour répondre aux problématiques clients autour du suivi des ordres de fabrication, de la performance, de la traçabilité, du contrôle qualité…

